Taksim'de motosikletiyle duvara çarpan Ömer'in hayatını kaybettiği kaza kamerada

Taksim'de motosikletin virajda gidon hakimiyetini kaybeden sürücüsü Ömer Demir, beton duvara çarpmasının ardından ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

TAKSİM' de motosikletiyle virajı dönmeye çalışırken gidon hakimiyetini kaybeden Ömer Demir (35) beton duvara çarpıp yola savruldu. Ağır yaralanan Demir, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Demir tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 29 Nisan Çarşamba günü saat 03.30 sıralarında Beyoğlu'nda Taksim Tüneli Tarlabaşı Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ömer Demir 34 GYJ 213 plakalı motosikletiyle tünelde ilerlediği sırada virajı dönmeye çalışırken gidon hakimiyetini kaybetti. Virajı alamayan motosiklet beton duvara çarptı. Kaza sırasında savrulan Demir yola düştü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ömer Demir, ağır yaralı halde ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada ameliyata alınan Demir, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

VİRAJI ALAMAYIP DUVARA ÇARPTI

Görüntülerde motosiklet sürücüsünün tünelde viraja girdiği sırada hakimiyeti kaybettiği, beton duvara çarptıktan sonra savrularak yere düştüğü anlar görülüyor. Kazanın ardından çevredeki işçiler Demir'in yardımına koşuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
