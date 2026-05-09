2'si kardeş 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın nedeni ortaya çıktı

Şanlıurfa’da husumetli iki aile arasında barış yemeğine saatler kala çıkan silahlı kavgada 2’si kardeş 3 kişi hayatını kaybetti. Olayın arazi anlaşmazlığı ve muhtarlık seçimlerinden kaynaklanan husumetten çıktığı öğrenildi.

  • Şanlıurfa'da 2'si kardeş 3 kişinin öldüğü silahlı kavga, arazi ve muhtarlık seçimleri anlaşmazlığından kaynaklanan husumet nedeniyle çıktı.
  • Kada ve Yeşiltepe aileleri arasında planlanan barış yemeğinden bir gün önce Yeşiltepe kardeşler, Kada kardeşlerin bulunduğu minibüse ateş açtı.
  • Olayda minibüs sürücüsü Mustafa Kada, kardeşi Osman Kada ve saldırganlardan Veysi Yeşiltepe hayatını kaybetti.

MİNİBÜSE ATEŞ AÇILDI, 3 KİŞİ ÖLDÜ

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Konaç Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Kada yönetimindeki 49 ABK 705 minibüse ateş açıldı. Minibüstekiler de karşılık verdi, silahlı kavga yaşandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, aracın sürücüsü Mustafa Kada ile yanındaki kardeşi Osman Kada ve Veysi Yeşiltepe'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

BARIŞ YEMEĞİ ÖNCESİ SİLAHLI KAVGA

Kada ve Yeşiltepe aileleri arasındaki arazi ve muhtarlık seçimleri döneminde anlaşmazlıktan doğan husumet bulunduğu, bölgenin ileri gelenlerinin devreye girmesiyle tarafların yarın barış yemeğinde bir araya gelmesinin planlandığı öğrenildi. Ancak barışa yemeğine bir gün kala M.Y., kardeşi Veysi Yeşiltepe ile birlikte Konaç Mahallesi'ne gittiği, burada servis minibüsüyle çalışan kardeşler Mustafa ve Osman Kada'nın bulunduğu noktaya gelen Yeşiltepe kardeşlerin yanlarında getirdikleri silahlarla ateş açtığı, karşı tarafından karşılık verdiği, Osman Kada, Mustafa Kada ve Veysi Yeşiltepe'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Kardeşinin vurulduğunu gören M.Y. olay yerinden kaçarken, yaşamını yitirenler toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
