Haberler

Gaziantep'te rehine krizi paniğe neden oldu

Gaziantep'te cezaevinden çıkan bir kişi, eşini rehin alarak panik yarattı. Uzun süren ikna çabalarının ardından polis operasyonuyla şahıs gözaltına alındı ve rehine kadının yaralanmadan kurtarıldığı bildirildi.

Olay, sabah saatlerinde Şahinbey ilçesine bağlı Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cezaevinden kısa süre önce çıkan ve ismi henüz öğrenilemeyen şahıs, aynı evde yaşadığı eşini rehin aldı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, şahsı ikna etmek için uzun süre çalışma yürüttü. Yapılan operasyon sonucunda şüpheli gözaltına alınırken, rehine olarak tutulan kadın ise yara almadan kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından kontrol amacıyla ambulansa alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
