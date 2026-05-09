Jhon Duran'dan Fenerbahçe taraftarını çıldırtan hareket
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Jhon Duran, Galatasaray'ın şampiyonluk paylaşımını beğendi. Sarı-lacivertli taraftarlar, Kolombiyalı oyuncuya tepki gösterdi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yenerek sezonun bitimine 1 hafta kalan şampiyonluğunu ilan etti.
JHON DURAN'DAN GALATASARAY'A BEĞENİ
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde yollarını ayırdığı Jhon Duran, Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası dikkat çeken bir harekete imza attı. Kolombiyalı futbolcu, Galatasaray'ın şampiyonluk paylaşımını beğendi.
TARAFTARLARDAN BÜYÜK TEPKİ
Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medya hesaplarından daha önce de vatandaşı Davinson Sanchez'in Fenerbahçe galibiyeti sonrası paylaşımını beğenen Jhon Duran'a büyük tepki gösterdi.