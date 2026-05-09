Trump, İtalya ile köprüleri attı: İhtiyacımız olduğunda yanımızda değildiniz

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya’nın ardından İtalya’daki askeri varlığını da sonlandırmaya hazırlanıyor. İtalyan basınına konuşan Trump, Roma yönetiminin kritik süreçlerde ABD’nin yanında yer almadığını belirterek, "Güvenim kırıldı" dedi. Trump, İtalya'daki üslerden asker çekme konusunu gündemine aldığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya’nın ardından Avrupa’daki bir diğer kritik müttefiki olan İtalya ile de askeri bağları koparma noktasına geldi. İtalyan basınına konuşan Trump, "Güvenim kırıldı" diyerek İtalya'daki ABD üslerinden asker çekmeyi düşündüğünü açıkladı.

"İHTYACIMIZ OLDUĞUNDA YANMIZDA DEĞİLDİNİZ 

İtalyan Corriere della Sera gazetesine özel bir mülakat veren Trump, İtalya’nın Orta Doğu politikasını ve İran konusundaki tutumunu sert bir dille eleştirdi. Muhabirin, İtalya'nın olası bir ateşkes sonrası bölgeye mayın tarama gemileri gönderebileceği hatırlatması üzerine Trump, sözü keserek; "İhtiyacımız olduğunda İtalya yanımızda değildi" ifadesini defalarca tekrarladı.

İTALYA'DAKİ ÜSLER BOŞALTILABİLİR 

Trump, ABD'nin bölgedeki stratejik varlığına rağmen İtalya'dan beklediği desteği göremediğini belirterek şu çarpıcı açıklamayı yaptı:

"İtalya’daki üslerden asker çekme konusunu değerlendiriyorum. Güvenim kırıldı."

ALMANYA'DAN SONRA İKİNCİ DURAK 

Trump, daha önce de benzer bir kararla Avrupa'da en fazla ABD askerine (36 bin) ev sahipliği yapan Almanya'dan 5 bin askerin çekileceğini duyurmuştu. İtalya hamlesi, Trump’ın Avrupa’daki askeri maliyetleri azaltma ve "yeterli destek vermeyen" müttefikleri cezalandırma politikasının bir devamı olarak görülüyor.

Elif Yeşil
