Victor Osimhen'den şampiyonluk sonrası ilk mesaj

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, 26. şampiyonluğun ardından konuştu. "Biz Galatasaray'ız, çok mutluyuz'' diyen Osimhen, ''Hedefimiz gelecek sezonda da şampiyonluk'' ifadelerini kullandı.

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'de 26. kez şampiyonluğa ulaştı. Süper Lig'de 33. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde giren sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta Hesap.com Antalyaspor ile karşılaştı. Soner Dikmen'in golleriyle iki kez geri düştüğü müsabakayı Mario Lemina, Victor Osimhen (2) ve Kaan Ayhan'ın golleriyle 4-2 kazanan Galatasaray, sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

OSIMHEN'DEN İLK MESAJ

Mücadeleyi değerlendiren Victor Osimhen, "Antalyaspor bizi zorladı ama biz Galatasaray'ız. Takım çok iyi performans gösterdi. Çok mutluyuz." dedi.

''BİZ GALATASARAY'IZ!''

Sözlerine devam eden yıldız isim, "Biz Galatasaray'ız, çok mutluyuz. Hedefimiz gelecek sezonda da şampiyonluk." değerlendirmesinde bulundu. 

Cemre Yıldız
