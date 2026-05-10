İnanılmaz anlar! Karşıyaka son saniye basketiyle ligde kaldı, taraftar parkeye indi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son ve 30. haftasında Karşıyaka, sahasında Bursaspor'u konuk etti.

KARŞIYAKA SON SANİYE ATTI, LİGDE KALDI

Karşıyaka, son anları büyük bir heyecana sahne olan maçta son saniye basketiyle Bursaspor'u 84-82 mağlup etti ve ligde kalmayı başardı. Son saniyede gelen basketin ardından büyük bir sevinç yaşayan Karşıyaka taraftarı, parkeye inerek sevincini oyuncuları ile paylaştı.

Görüntü: beIN Sports

MERSİN KÜME DÜŞTÜ

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Mersinspor'u 90-80 yendi. Mersin ekibi, lige veda etti. Mersinspor, ONVO Büyükçekmece Basketbol'un ardından lige veda eden ikinci takım oldu.