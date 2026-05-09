Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray’da Victor Osimhen, Antalyaspor maçında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü.

KASIMPAŞA MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

Nijeryalı golcü, aldığı kartla birlikte Süper Lig’deki Kasımpaşa karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

OKAN BURUK’U DÜŞÜNDÜREN GELİŞME

Şampiyonluk yarışında kritik haftalara girilirken Osimhen’in cezalı duruma düşmesi teknik heyette moralleri bozdu. Galatasaray’ın en etkili isimlerinden biri olan yıldız futbolcu, bu sezon attığı gollerle takımını sırtlayan isimler arasında yer aldı. Osimhen’in gördüğü kart sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada çok sayıda paylaşım yaptı.