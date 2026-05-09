Liverpool ile Chelsea dev maçta yenişemedi
İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Liverpool ile Chelsea karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan mücadele 1-1 berabere bitti.
ZORLU MAÇTA KARŞILIKLI GOLLER
Liverpool, 6. dakikada Ryan Gravenberch'in golüyle öne geçerken, konuk ekip Chelsea 35. dakikada Enzo Fernandez'in kaydettiği golle beraberliği yakaladı ve maçın skorunu ilan etti.
CHELSEA'NİN 3 PUAN HASRETİ 7 MAÇA ÇIKTI
Bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet hasreti 7 maça çıkan Chelsea, 49 puana yükseldi. Liverpool ise puanını 59 yaptı. Ligin bir sonraki maç haftasında Liverpool, Aston Villa deplasmanına konuk olacak. Chelsea ise Tottenham Hotspur ile sahasında karşı karşıya gelecek.