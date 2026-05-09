Haberler

Fatih Terim'den tebrik paylaşımı

Fatih Terim'den tebrik paylaşımı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray efsanesi Fatih Terim, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'a tebrik mesajı gönderdi.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray geriye düştüğü maçta Hesap.com Antalyaspor'u 4-2'lik skorla yenmeyi bildi.  

FATİH TERİM'DEN TEBRİK PAYLAŞIMI

Sarı kırmızılılar üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray efsanesi Fatih Terim, sosyal medya hesabından tebrik mesajı gönderdi.

Fatih Terim'in mesajı:

"Galatasaray’ın 26. şampiyonluğu camiamıza hayırlı olsun. Dört senelik istikrar ve başarı, bugün yepyeni bir zaferle taçlanmıştır. Daha büyüklerinin yolda olduğuna ve Galatasaray bayrağının her zaman zirvede kalacağına inanıyorum.

Sayın Başkan Dursun Özbek başta olmak üzere, bu büyük başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum, kulübümüzün bir Divan üyesi olarak her birine teşekkürlerimi sunuyorum.

Galatasaray’ın dört sezonluk ilk şampiyonluk serisinin kilit oyuncularından, bugünün şampiyon hocası Okan Hoca’yı, değerli ekibini, futbolcularımızı ve kulüp emekçilerimizi canıgönülden kutluyorum, dört sene üst üste şampiyonluk kulübümüze yine çok yakıştı.

Galatasaray taraftarı, bu mutluluğu sonuna kadar yaşamalı, şampiyonluğu doyasıya kutlamalıdır…

Galatasaray’ın yeni hedefi, yarın sabahtan itibaren kendi rekorunu daha da geliştirmek adına çalışmak olmalıdır çünkü Galatasaray, tarihinden güç alarak her zaman ileri bakar ve Galatasaray gibi büyük kulüplerin var olma amacı budur."

Cemre Yıldız
Haberler.com
Aslan'dan müthiş geri dönüş! Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Süper Lig'den düşen iki takım belli oldu

Süper Lig'den düşen iki takım belli oldu!

Fenerbahçe'den tepki: ''Sakın ha' sezonu sona erdi

Fenerbahçe'den olay tepki!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu

Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! 33 yaşında genel müdür oldu
Vatandaş, önünde namaz kılan polisi kayda aldı: Düştüğü not bomba

Vatandaş, önünde namaz kılan polisi kayda aldı: Düştüğü not bomba
Galatasaray, Dua Lipa'ya 4 şarkı için çuvalla para teklif etti

Süper Lig devi 4 şarkı için servet teklif etti
Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de çöl tozu etkili olacak

Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de etkili olacak
Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu

Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! 33 yaşında genel müdür oldu
Fenerbahçeli taraftarlar da Galatasaraylıları yalnız bırakmadı

Kutlamalara damga vuran görüntü!
Evlenip boşanan kadın, erkeklere sitem etti: Herkese açık bir kapı değiliz

Türk erkeklerine tepki gösterdi: Herkese açık bir kapı değiliz