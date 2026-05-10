Metallica konseri Yunanistan'da mikro depreme sebep oldu

Metallica’nın 16 yıl aradan sonra Atina'da verdiği ve 80 binden fazla kişinin katıldığı dev konser, sadece müzik dünyasında değil bilim çevrelerinde de yankı uyandırdı. Stadyuma yerleştirilen sismograf cihazları, konser sırasında özellikle binlerce kişinin aynı anda zıplamasıyla oluşan titreşimleri kaydetti. Uzmanlar, “konser depremi” olarak adlandırılan fenomenin bilimsel verilerle doğrulandığını açıklarken, konserin mikro sismik hareket oluşturduğunu duyurdu.

  • Metallica'nın 9 Mayıs'taki Atina konserinde 80 binden fazla kişinin senkronize hareketleri mikro sismik titreşimlere yol açtı.
  • Atina Ulusal Gözlemevi Jeodinamik Enstitüsü, konser sırasında stadyuma yerleştirdiği sismografla yer hareketlerini kaydetti.
  • Bilim insanları, konserin 'konser kaynaklı sismik hareketler' üzerine yapılan çalışmalar için veri sağladığını ve mikro deprem etkisini doğruladı.

Dünyaca ünlü müzik grubu Metallica'nın Yunanistan konseri, bu kez sadece müzik performansıyla değil bilimsel sonuçlarıyla da gündeme geldi. 9 Mayıs’ta Atina Olimpiyat Stadyumu’nda sahne alan grup, 80 binden fazla kişiyi bir araya getirirken, izleyicilerin senkronize hareketleri Atina’da mikro sismik titreşimlere neden oldu.

STADYUMA SİSMOGRAF YERLEŞTİRİLDİ 

Stat kapasitesini dolduran dev kalabalığı fırsat bilen Atina Ulusal Gözlemevi Jeodinamik Enstitüsü, “konser depremi” fenomenini incelemek amacıyla stadyuma özel sismograf yerleştirdi. Uzmanlar, özellikle şarkılar sırasında binlerce kişinin aynı anda zıplamasıyla oluşan yer hareketlerini anlık olarak kayıt altına aldı.

80 BİN KİŞİNİN HAREKETİNİN ETKİLERİ ÖLÇÜLDÜ 

Heavy metal müziğin ritmiyle hareket eden on binlerce kişinin oluşturduğu titreşimlerin ölçülebilir seviyeye ulaştığı belirtildi. Bilim insanları, konser boyunca zeminde oluşan mikro sismik hareketlerin cihazlar tarafından net şekilde tespit edildiğini açıkladı.

“KONSER DEPREMİ" FENOMENİ DOĞRULANDI

Araştırmacılar, konserin Yunanistan’da “konser kaynaklı sismik hareketler” üzerine yapılan çalışmalar açısından istisnai bir fırsat sunduğunu ifade etti. Yetkililer, elde edilen verilerin bilimsel olarak kayda geçtiğini ve Metallica konserinin “mikro deprem” etkisi yarattığının doğrulandığını duyurdu.

UNUTULMAZ FİNAL  

Efsane grup konserde Yunan hayranlarına büyük bir sürpriz de yaptı.  Grup finalde 1964 yapımı Zorba filmiyle özdeşleşen dünyaca ünlü ezgiyi çaldı.

Elif Yeşil
Haberler.com
