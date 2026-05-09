Galatasaray, Şampiyonlar Ligi biletini aldı! İşte Devler Ligi'ni garantileyen ilk 16 takım
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunda mücadele edecek takımlar da netleşiyor. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek 36 takımdan 16'sı belli oldu. İşte o takımlar...
Avrupa liglerinde sezonun son haftalarına girilirken, Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunda mücadele edecek takımlar da yavaş yavaş netleşiyor. Yeni formatta 36 takımın yer alacağı lig etabına katılacak 16 takım belli oldu.
GALATASARAY ŞAMPİYONLAR BİLETİNİ ALDI
Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, başarılı performansı sayesinde önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı garantileyen takımlar arasında yer aldı. Cimbom, üst üste ikinci kez Devler Ligi arenasında boy gösterecek.
İşte şu ana kadar Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyen ilk 16 takım:
- Galatasaray
- Barcelona
- Real Madrid
- Atletico Madrid
- Bayern Münih
- Borussia Dortmund
- Porto
- Arsenal
- Manchester City
- Manchester United
- Inter
- Leipzig
- Lens
- PSG
- PSV
- Villarreal