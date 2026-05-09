Özgür Özel'den Özkan Yalım'ın itirafçı ifadesine yanıt verdi

CHP’den ihraç edilen ve “rüşvet”, “irtikap” ile “ihaleye fesat karıştırma” suçlamaları nedeniyle tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ı itirafçı ifadesinin yankıları sürüyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Yalım'ın, kurultaydan önce kendisine "para "ve "araç" verdiğini iddiasına Sözcü TV'de katıldığı programda yanıt verdi.

"İDDİALAR PARTİYİ, KURUMU, İNSANLARI İTİBARSIZLAŞTIRMAYA YÖNELİK"

İddiaların birbiriyle çeliştiğini, amacın CHP ile kendisini itibarsızlaştırmaya dönük bir kumpas olduğunu belirten Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi buradan başka kumpas kurmaya çalışıyorlar. İfade etmeye çalıştığım şey tamamen baştan aşağıya yalanlarla dolu, partiyi, kurumu, insanları itibarsızlaştırmaya yönelik ve bir yalanı örmeye yönelik bir iş var. İşin kötüsü de bu iş İstanbul’da yapan şimdi Adalet Bakanlığı koltuğuna oturdu. Hakimler ve Savcılar Kurulu da kendisine bağlı."

"ARACIN FATURASINI DA AKSESUARLARININ PARASINI DA BİZ ÖDEMİŞİZ"

Söz konusu iddiaları reddeden Özgür Özel, şunları kaydetti:

"Yok, Uşak Belediyesi bize VIP araç almış’ deniliyor; ancak bunların hepsinin yalan olduğu ortaya çıktı. Eninde sonunda aracın faturasını da aksesuarlarının parasını da biz ödemişiz.

'Aman ağabey, aracı en güzel burası yapıyor; ben yaptırayım aracı size, burası güzel' denilerek süreç yürütüldü. Özkan Yalım’ın 300 tane Mercedes TIR’ı var ve Mercedes’te özel indirimi bulunuyor. Partiye araba alınırken bu sayede indirim yapılmasına vesile olmuş; böylece partinin ve devletin ödediği para korunmuştur.

Arabanın içine yapılan bazı eklemeler olabilir ancak benim şahsi cebime giren herhangi bir şey yoktur. Sonuçta ha Anayasa Mahkemesi’nin denetiminde devletten alınan parayla parti bu ödemeyi koymuş ha başka bir şekilde yapılmış.

Yine de aksi bir durum ihtimaline karşı dünyaca yazışma yaptık; firmaya da her yere de yazdık. Şayet ortada bir kamu zararı varsa, bu yine karşılanacaktır; sonuçta devletin bir cebinden alınır, öbür cebine konur.

Bu partinin geliri de devlet tarafından veriliyor, Hazine yardımından geliyor. Ama yine de şey yok. Dünya kadar yalan atıp duracak.”

ÖZKAN YALIM NE DEMİŞTİ?

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak” ile “icbar suretiyle irtikap ve rüşvet alma” suçlarından tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılan CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi.

"ÖZGÜR ÖZEL'E 200 BİN LİRA VE 1 MİLYON LİRA NAKİT OLACAK ŞEKİLDE PARA VERDİM"

Özkan Yalım savcılıktaki ifadesinde, " Özgür Özel'in kızına ve eşine arkadaşım çanta işi yaptığı için birer tane hediye çanta göndermiştim. Sonrasında Özgür Özel beni arayarak benden 1 tane daha çanta istedi. Ben bu çantayı sevdiği bir kadına hediye edilmek üzere istediğini düşünüyorum. 2019 yıllarında kendi kullanımım için markasını şuan hatırlamadığım ancak takribi değeri o tarihlerde 5-6 bin lira olan bir saat almıştım. O dönemde mecliste bulunduğum esnada grup başkanı Özgür Özel saati çok beğendiğini söylemişti, ben de aynı saatten bir tane daha alıp kendisine hediye ettim. Sonrasında Manisa'da yaptığı bir konuşmada kolunda bu saat olduğu için basında bu saatle ilgili yüksek rakamlar yazıldığı için Özgür Özel beni aradı, ben de kendisine aynı şekilde o tarihlerde 5-6 Bin lira olduğunu söyledim. Bu saat benim tarafımdan hediye edilmiştir. 2023 yılı sonunda yapılan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay öncesi yapılan kongrelerin masraflarında kullanılmak üzere o zaman CHP grup başkanı olan Özgür Özel'e 200 bin lira ve 1 milyon lira nakit olacak şekilde para verdim. 200 bin liralık parayı Özgür Özel'in Manisa'da bulunan evine nakit olarak götürdüm. Eve yaklaşınca Özgür Özel'i aradım. Kendisi bana parayı evin bahçe duvarı üzerinde, poşet içerisinde bırakmamı söyledi. Ben de dediği şekilde 200 bin lira parayı poşet içerisinde Özgür Özel tarafından alınmak üzere evin bahçesinin duvarına bıraktım ve oradan ayrıldım. 1 Milyon lira parayı Denizli ilinde CHP il başkanlığı binası yakınında Özgür Özel'in yakın arkadaşı olarak bildiğim Demirkan isimli kişiye Özgür Özel'in talimatıyla çanta içerisinde nakit olarak teslim ettim" dedi.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN GENEL BAŞKAN SEÇİLMESİ İÇİN DELEGELERLE KONUŞARAK ÇALIŞMALAR YAPTIM"

Yalım, "Paraları kurultay öncesinde yapılacak kongrelerin masraflarında kullanılmak amacıyla verdim. Ben kurultay delegesi olduğum dönemde de Özgür Özel'in genel başkan seçilmesi için delegelerle konuşarak onları ikna ettim ve bu hususta çalışmalar yaptım. Ankara'da gözaltına alındığım gün benimle aynı odada bulunan Seher A. belediyenin düzenli bir çalışanıdır. Olay günü Seher A.'dan ele geçirilen telefon kendime ait bir telefon olmakla birlikte telefon içerisinde 2 adet hat bulunmaktadır. Bu hatlardan biri kendime ait şirket adına kayıtlı, diğer ise belediyenin hattı olduğu için bu telefonu arama öncesinde Seher A.'ya belediyeye götürmesi amacıyla verdim. Kendisinin bu konuda herhangi bir suç işleme kastı yoktur" dedi.