Haberler

Galatasaray'da bomba Mertens gelişmesi

Galatasaray'da bomba Mertens gelişmesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray’ın eski yıldızı Dries Mertens’in Antalyaspor maçını tribünden izleyeceği öğrenilirken, Belçikalı ismin gelecek sezon sarı-kırmızılı kulübe teknik heyet veya profesyonel kadroda görev almak için dönebileceği öne sürüldü.

Galatasaray’ın eski yıldızı Dries Mertens ile ilgili sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

ŞAMPİYONLUK MAÇINI TRİBÜNDEN İZLEYECEK

Geçtiğimiz sezon Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra futbolu bırakan Belçikalı yıldızın, sarı-kırmızılıların Antalyaspor ile oynayacağı kritik karşılaşmayı tribünden takip edeceği öğrenildi.

AİLESİYLE BİRLİKTE GELİYOR

3 şampiyonluk yaşadığı Galatasaray’a yeniden gelecek olan Mertens’in ailesiyle birlikte İstanbul’da olacağı belirtildi.

GALATASARAY’A YENİ ROLLE DÖNEBİLİR

Sabah’ın haberine göre Galatasaray yönetimi, futbolu bıraktıktan sonra dinlenme sürecinde olan Dries Mertens’i yeniden kulübe kazandırmak istiyor.

TEKNİK HEYET VEYA PROFESYONEL KADRO

Belçikalı futbolcunun gelecek sezonda teknik ekipte ya da profesyonel futbol yapılanmasında görev alabileceği öne sürüldü.

TARAFTARLAR HEYECANLANDI

Mertens’in yeniden Galatasaray bünyesinde görev alma ihtimali kısa sürede sarı-kırmızılı taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı. Tecrübeli futbolcu, Galatasaray formasıyla hem performansı hem de karakteriyle taraftarın en sevdiği isimlerden biri olmuştu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Bakan Gürlek'ten Özgür Özel'e yanıt: Bu iddialar milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırı

Bakan Gürlek'ten CHP lideri Özel'in iddialarına çok sert yanıt

Özgür Özel'in Bakan Gürlek hakkındaki sözlerine soruşturma

Özgür Özel'in Bakan Gürlek hakkındaki sözlerine soruşturma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı

Hamaney’in vurulduğu anlar ilk kez anlatıldı: Beli ve bacağından...
Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport hakkı geliyor

Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport hakkı geliyor
Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon! Tek cümle söyledi

Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a kritik telefon! Tek cümle söyledi
Yapay zeka mı gerçek mi? AK Partili vekilin fotoğrafları tartışma yarattı

AK Partili vekilin fotoğrafları büyük tartışma yarattı
Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı

Hamaney’in vurulduğu anlar ilk kez anlatıldı: Beli ve bacağından...
130 personelle dev operasyon! 1'i polis 7 kişi tutuklandı

130 personelle dev operasyon! 1'i polis 7 kişi tutuklandı
Gaziantep'te motorcunun çarptığı küçük çocuk metrelerce savruldu

İzlerken kanınız donacak! Küçük çocuk yaşam savaşı veriyor