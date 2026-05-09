Ev sahibi, tartıştığı kiracısını av tüfeği ile vurdu

Gaziantep'te ev sahibi B.Ş., tartıştığı kiracısı Hamide G.'yi av tüfeği ile ağır yaraladı. Olayın ardından B.Ş. kaçarken, polis yakalama çalışmalarına başladı.

Gaziantep’te ev sahibi ile kiracı arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Ev sahibi B.Ş., tartıştığı kiracısı Hamide G.’yi av tüfeğiyle vurarak ağır yaraladı.

TARTIŞMA SİLAHLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

Olay, sabah saatlerinde Onur Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre ev sahibi B.Ş. ile kiracısı Hamide G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında B.Ş., yanında bulunan av tüfeğiyle Hamide G.’ye ateş etti.

AĞIR YARALI HALDE HASTANEYE KALDIRILDI

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Hamide G.’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİ KAÇTI

Olayın ardından kaçan ev sahibi B.Ş.’nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
