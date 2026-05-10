Sivas'ta akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Güncelleme:
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde husumetli iki akraba aile arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Olayın ardından jandarma, şüpheliyi gözaltına aldı.

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde, husumetli iki akraba aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2'si kadın, 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 08.00 sıralarında ilçeye bağlı Töngel köyünde meydana geldi. Evleri yan yana olan ve husumetli olan akraba iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada S.I., üzerindeki tabancayla yeğeni olduğu öğrenilen Yasin Işık'a ateş açtı. Yasin Işık hayatını kaybederken, kavgaya karışan T.I, A.I., ve K.I. ise yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yasin Işık'ın cenazesi ise olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli S.I., jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
