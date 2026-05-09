Okan Buruk şampiyonluk ateşini yaktı: Tarih yazacağız

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor maçı öncesi “Bu akşam tarih yazma fırsatımız var” diyerek şampiyonluk mesajı verdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor maçı öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“ÇOK HEYECANLIYIZ”

Sarı-kırmızılı teknik adam, mücadele öncesi yaptığı açıklamada büyük heyecan yaşadıklarını söyledi. Buruk, “Yarın Anneler Günü. Belki hepimiz için annelerimize bir hediye verme şansımız olacak. Buradan mutlu şekilde ayrılmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“SAMSUN MAÇINI UNUTTUK”

Geçtiğimiz hafta alınan Samsunspor yenilgisine de değinen deneyimli çalıştırıcı, “Samsun maçı istemediğimiz gibi gitti. Orayı unuttuk” dedi. Okan Buruk, Gabriel Sara ve Yaser Asprilla’nın forma giyemeyeceğini belirtirken, Mario Lemina’nın ise kısa süreli antrenman yaptığını ve ihtiyaç halinde oynayabileceğini söyledi. Ayrıca Günay Güvenç’in de cezalı olduğunu açıkladı.

“TARAFTARIMIZ DA İSTEKLİ”

Takımın motivasyonunun yüksek olduğunu belirten Buruk, “Oyuncularım motive, biz istekliyiz, taraftarımız istekli. Hedefimiz kazanmak” ifadelerini kullandı.

“BU AKŞAM TARİH YAZACAĞIZ”

Tecrübeli teknik adam açıklamasının sonunda şampiyonluk mesajı vererek, “Bu akşam tarih yazma fırsatımız var. Oyuncularımla beraber bu tarihi yazacağız” dedi.

Alper Kızıltepe
