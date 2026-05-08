Haberler

Futbol: İngiltere Championship play-off yarı finali

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere Championship play-off yarı final ilk maçında Hull City, sahasında Millwall ile 0-0 berabere kalarak, rövanş maçı için avantajı korudu. İki takımın da Türkiye'deki iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, güçlü pozisyonlar yakaladığı maçta istediği golü bulamadı.

İngiltere Championship play-off yarı final ilk maçında Hull City, sahasında Millwall ile 0-0 berabere kaldı.

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, MKM Stadı'nda oynanan yarı final ilk maçında Londra ekibi Millwall'u ağırladı.

Tempolu başlayan mücadelenin ilk yarısında rakip ceza alanında çok net pozisyonlar yakalayan Hull City, son vuruşlarda etkisiz kalınca skor tabelasında istediği değişikliği yapamadı ve iki takım devreye 0-0 beraberlikle gitti.

Ev sahibi ekip, ikinci yarıya Lewie Coyle'ın direğin üstünden az farkla dışarı giden şutuyla başlarken konuk takım, 69. dakikada Camiel Neghli'nin yan direkten auta çıkan şutunda gole çok yaklaştı.

Maçın 85. dakikasında Millwall'da Leonard'ın kaydettiği gol, öncesinde faul yapıldığı gerekçesiyle iptal edildi.

Ligde bu sezon iki takım arasında oynanan iki karşılaşmada da 4'er gol atılmasına karşın play-off yarı finalindeki ilk maç golsüz sona erdi.

Karşılaşmanın rövanşı, 11 Mayıs Pazartesi günü Millwall'un sahasında oynanacak. Bu turu geçen ekip, 23 Mayıs Cumartesi günü Wembley Stadı'ndaki final maçında Premier Lig'e çıkmak için mücadele edecek.

Play-off'ta final mücadelesi veren diğer iki takım ise ligi 4 ve 5. sıralarda bitiren Southampton ve Middlesbrough.

Hull City, tarihinde 2008 ve 2016 yıllarında play-off'a kalmış ve her ikisinde de Premier Lig'e çıkmayı başarmıştı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna'dan ateşkes kararı

Trump tüm dünyaya ilan etti! İki ülkeden ateşkes kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler: Bıçak kemiğe dayandı

Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler
Gelinin nikahtaki dalgınlığı, 40 yıl konuşulacak bir dedikoduya yol açtı

Gelinin dalgınlığı, 40 yıl konuşulacak bir dedikoduya yol açtı
3 yıl içerisinde bambaşka biri oldu

3 yıl boyunca spor yaptı! İşte son hali

Cezaevinden çıktı, eski eşini rahatsız eden kişiyi öldürdü

Cezaevinden çıktı, 104 gün sonra katil oldu
Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler: Bıçak kemiğe dayandı

Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler
Urfa'da muhtarlık savaşı katliama döndü, 3 kişi öldü

Muhtarlık husumeti katliama döndü, amca çocukları birbirini vurdu
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi

Hantavirüslü gemiden inip düğüne giden Ruhi Çenet'e tepkiler çığ gibi