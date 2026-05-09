Beşiktaş'ta deprem! Yıldız isim Trabzonspor maçında yok

Beşiktaş, gastroentrit tanısı konulan Emirhan Topçu’nun Trabzonspor maçının kadrosunda yer almayacağını açıkladı.

Beşiktaş, Trabzonspor maçı öncesi Emirhan Topçu’nun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

TRABZONSPOR MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

Siyah-beyazlı kulüp, gastroentrit tanısı konulan Emirhan Topçu’nun tedavisinin sürdüğünü ve maç kadrosunda yer almayacağını duyurdu.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA

Beşiktaş’ın internet sitesinden yapılan açıklamada, “Gastroentrit tanısı ile sağlık ekibimiz tarafından tedavisine devam edilen futbolcumuz Emirhan Topçu, Trabzonspor maçı kadrosunda yer almayacaktır” ifadeleri kullanıldı.

SAVUNMADA EKSİK

Trabzonspor karşılaşması öncesi Emirhan Topçu’nun yokluğu teknik heyetin planlarını etkiledi. 24 yaşındaki futbolcu bu sezon Beşiktaş formasıyla 28 maçta görev alırken 1 gol kaydetti.

Alper Kızıltepe
