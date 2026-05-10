Haberler

Devrilen traktörün altında kalan Buldanlı çifti ölüm ayırdı

Devrilen traktörün altında kalan Buldanlı çifti ölüm ayırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde meydana gelen traktör kazasında Raziye Boylu hayatını kaybederken, eşi Yusuf Boylu yaralandı. Kazanın ardından ambulansla hastaneye kaldırılan çiftten Raziye Boylu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Manisa'da meydana gelen traktör kazasında Buldan'lı kadın hayatını kaybetti, eşi ise yaralandı.

Kaza, Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Alemşahlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kendilerine ait üzüm bağında çalışan Yusuf Boylu (53) ve eşi Raziye Boylu'nun (48), içerisinde bulunduğu 45 ZF 634 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metrelik yükseklikten yuvarlanarak takla attı. Devrilen traktörün altında kalan çifti görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çift, ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olan Raziye Boylu hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtulamadı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mücteba Hamaney'den orduya yeni talimat: Operasyonlara devam edin

Korkulan oldu! Artan gerilim sonrası Hamaney'den orduya yeni talimat
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pakistan'da düzenlenen intihar saldırısında 12 polis hayatını kaybetti

Karakola bombalı saldırı! Bina tamamen yıkıldı, çok sayıda polis öldü
Şampiyonluk kutlaması kana bulandı

Şampiyonluk kutlaması kana bulandı
Aziz Yıldırım'dan büyük ters köşe! İşte teklif götürdüğü yabancı antrenör

Herkes Aykut Kocaman'ı beklerken bombayı patlattı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'TÜİK' iddialarına yalanlama

TÜİK iddiası gündem yarattı! Bakanlıktan beklenen açıklama geldi
Pakistan'da düzenlenen intihar saldırısında 12 polis hayatını kaybetti

Karakola bombalı saldırı! Bina tamamen yıkıldı, çok sayıda polis öldü
Düzce'de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti

Rafting faciası: Botun devrilmesi sonucu genç kadın hayatını kaybetti
90+2’de inanılmaz bir gol atarak takımını düşme hattından çıkardı

90+2’de inanılmaz bir gol atarak kahraman oldu