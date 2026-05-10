Galatasaray, Türk futbol tarihinin para rekorunu kıracak

Trendyol Süper Lig'de sezonunda bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray camiası sadece sahada değil, mali tabloda da dev bir zafer elde etti. Cimbom, 26. şampiyonlukla birlikte devasa bir geliri de kasasına koymayı garantiledi.

GALATASARAY'A DEV GELİR

Galatasaray, Süper Lig’deki yayın geliri dağılım modeline göre ligi domine etmenin ödülünü alıyor. Henüz oynanmamış 1 maçı daha bulunan sarı-kırmızılılar, şu ana kadarki performansıyla bile dev bir meblağa ulaştı. Buna göre Galatasaray, her kulübe verilen katılım bedeliyle 132,2 milyon TL'yi kasasına soktu. Aruoca 24 galibiyet ve 5 beraberlikle sarı-kırmızılılar, sahada 256 milyon TL’den fazla prim topladı. Kalan tek maçın kazanılması durumunda bu rakam yaklaşık 10 milyon TL daha artacak.

Cimbom, ligi zirvede bitirmenin karşılığı olarak da yaklaşık 227,8 milyon TL şampiyonluk primi alacak. Son olarak Türkiye’nin en çok şampiyon olan takımı unvanıyla Galatasaray, geçmişteki her kupası için aldığı payla birlikte yaklaşık 256 milyon TL daha kazanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KAZANCI

Şampiyonluğun en büyük getirisi, doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı olacak. Galatasaray, Devler Ligi’ne adım attığı anda yaklaşık 18,6 milyon Euro (yaklaşık 700 milyon TL) katılım bedelini cebine koyacak. Kulüp katsayısı ve yayın haklarından gelecek ek ödemelerle bu miktarın 30 milyon Euro bandını (1 milyar TL’nin üzeri) aşması bekleniyor.

MAĞAZACILIK VE SPONSORLUK BONUSLARI

Şampiyonluk ilanıyla birlikte "26. Şampiyonluk" ürünlerinin (GS Store) satışında patlama yaşanması öngörülüyor. Ayrıca, Galatasaray’ın mevcut sponsorluk anlaşmalarında yer alan "Şampiyonluk Bonusları"nın devreye girmesiyle kulübün kasasına ek olarak yüz milyonlarca liralık bir giriş daha olacak.

TOPLAM KAZANÇ: 3 MİLYAR TL

Tüm kalemler alt alta toplandığında; yayın gelirleri, UEFA primleri, bilet satışları ve ticari gelirlerle birlikte Galatasaray’ın 2025-2026 sezonu şampiyonluk bedelinin 2,5 ile 3 milyar TL arasında bir seviyeye ulaşması bekleniyor.