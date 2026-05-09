Fenerbahçe'de kadro dışı kararı açıklandı

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, Edson Alvarez'in kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Deneyimli hoca Edson Alvarez'in kadroya alınmamasıyla ilgili soruya cevap vererek, ''Edson ile ilgili bir açıklama yaptık. Teknik ekip olarak bir karar verdik. Bunu da kendisine bildirdik'' dedi.

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesi konuştu.

''SONUNA KADAR GİDECEĞİZ''

Mücadeleyi değerlendiren Göle, "Geçen hafta aldığımız galibiyetle Şampiyonlar Ligi hedefimize yaklaştık. Bugün alacağımız galibiyetle bunu garantiliyoruz. Gayet iyi çalıştık. Sonuna kadar gideceğiz. Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Kimin şampiyon olacağını, kimin düşeceğini bilmiyoruz." dedi.

''EDSON'A BİLDİRDİK''

Edson Alvarez'in kadroya alınmamasıyla ilgili soruya cevap veren Zeki Murat Göle, "Edson ile ilgili bir açıklama yaptık. Teknik ekip olarak bir karar verdik. Bunu da kendisine bildirdik." cevabını verdi.

