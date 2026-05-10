Hindistan'da dev tapınak arabası devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hindistan’da düzenlenen dini festival sırasında yaşanan facia ülkeyi yasa boğdu. Tören alayında kullanılan dev tapınak arabası kontrolden çıkarak kalabalığın üzerine devrildi. Olayda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

YÜKSEK GERİLİM HATLARINA ÇARPTI

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, tonlarca ağırlığındaki tapınak arabasının ilerlediği sırada dengesini kaybettiği görüldü. Dev yapının saniyeler sonra yüksek gerilim hatlarına temas ettiği ve ardından büyük bir gürültüyle alandaki insanların üzerine devrildiği anlar kameraya yansıdı. Panik yaşayan kalabalığın kaçışmaya çalıştığı görüldü.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Yerel basında yer alan haberlere göre olayda çok sayıda kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı bildirildi. Yetkililer, ölü ve yaralı sayısına ilişkin resmi açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılacağını duyurdu.

“YAPISAL KUSUR” İDDİASI

İlk incelemelerde, dev tapınak arabasının yapısal sorunlar nedeniyle dengesini kaybetmiş olabileceği değerlendiriliyor. Uzman ekipler olay yerinde inceleme başlatırken, festival organizasyonu ve güvenlik önlemleri de tartışma konusu oldu. Hindistan’da dini festivallerde kullanılan dev tapınak arabaları geçmişte de benzer kazalarla gündeme gelmişti.

