Mücteba Hamaney'den orduya yeni talimat: Operasyonlara devam edin

İran’da tansiyonu yükselten yeni gelişmeler yaşanıyor. İran basınına göre, İran lideri Ali Hamaney’in oğlu Mücteba Hamaney, birleşik silahlı kuvvetler komutanlığına “operasyonların sürdürülmesi ve düşmanlara sert şekilde karşılık verilmesi” yönünde yeni talimatlar verdi. Açıklama, İran ile ABD-İsrail hattında son dönemde artan gerilimin ardından geldi.

“ABD VE İSRAİL’E KARŞI PLANLAR HAZIR”

İran’ın savaş dönemindeki en kritik askeri yapılanmalarından biri olan Hatemü’l Enbiya Merkez Karargâhı’nın komutanı da yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail kaynaklı olası saldırılara karşı kapsamlı planların hazır olduğunu duyurdu.

Komutanlık, İran ordusu ile Devrim Muhafızları arasındaki operasyonel koordinasyonu sağlayan en üst askeri merkezlerden biri olarak biliniyor. İran basınında yer alan açıklamalarda, ülkenin “savunma pozisyonundan saldırı konseptine geçtiği” yönündeki mesajlar dikkat çekti.

İRAN’IN ASKERİ DOKTRİNİ DEĞİŞİYOR

Son aylarda dış basında yayımlanan analizlerde, İran’ın askeri stratejisinde önemli değişiklikler yaptığı öne sürülüyor. Özellikle İsrail ve ABD ile yaşanan çatışmalar sonrası Tahran yönetiminin daha agresif bir askeri yaklaşım benimsediği değerlendiriliyor.

İranlı komutanlar son dönemde yaptıkları açıklamalarda, füze ve İHA operasyonlarının daha geniş çaplı sürdürüleceğini belirtmişti. Bazı analizlerde İran’ın artık “savunma” yerine “önleyici saldırı” doktrinine yöneldiği yorumları yapılıyor.

MÜCTEBA HAMANEY İDDİALARI GÜNDEMDE

İran’da son dönemde Mücteba Hamaney’in devlet yönetimi ve askeri karar alma süreçlerinde daha görünür hale gelmesi dikkat çekiyor. Dış basında yer alan bazı analizlerde, Mücteba Hamaney’in güvenlik bürokrasisi ve Devrim Muhafızları üzerindeki etkisini artırdığı öne sürüldü.

Özellikle İran’daki savaş ve kriz sürecinde yapılan açıklamalar, Mücteba Hamaney’in ülkenin sertlik yanlısı politikalarının merkezindeki isimlerden biri haline geldiği yorumlarına neden oldu.

ORTA DOĞU’DA GERİLİM YENİDEN TIRMANIYOR

İran’ın son açıklamaları, Orta Doğu’da yeni bir askeri gerilim dalgası yaşanabileceği yönündeki endişeleri artırdı. Uzmanlar, İran’ın bölgedeki Amerikan üsleri, enerji hatları ve İsrail bağlantılı hedeflere yönelik tehditlerinin küresel piyasaları da etkileyebileceğini belirtiyor.

Son dönemde Hürmüz Boğazı’nda yaşanan krizler ve petrol sevkiyatındaki aksaklıklar nedeniyle enerji piyasalarında zaten ciddi dalgalanmalar yaşanıyordu.

Kaynak: Haberler.com