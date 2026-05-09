Haberler

Beşiktaş'ı Muçi yıktı

Beşiktaş'ı Muçi yıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, geriye düştüğü maçta Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti. Ernest Muçi eski takımına attığı golle galibiyeti getirirken, siyah-beyazlı taraftarların Sergen Yalçın’a tepkisi geceye damga vurdu.

  • Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.
  • Beşiktaş 14. dakikada Orkun Kökçü'nün penaltı golüyle öne geçti, Trabzonspor 1 dakika sonra Oleksandr Zubkov ile eşitledi.
  • Ernest Muçi, 62. dakikada attığı golle Trabzonspor'a galibiyeti getirdi ve eski takımı Beşiktaş'a karşı sevinmedi.

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti.

BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ AMA KORUYAMADI

Siyah-beyazlı ekip, 14. dakikada Orkun Kökçü’nün penaltı golüyle öne geçti. Gol sonrası Orkun’un, tribünlerin tepki gösterdiği teknik direktör Sergen Yalçın’ın yanına gitmesi dikkat çekti.

TRABZONSPOR HEMEN CEVAP VERDİ

Trabzonspor, Beşiktaş’ın golünden yalnızca 1 dakika sonra Oleksandr Zubkov ile skoru eşitledi. Karadeniz ekibine galibiyeti getiren gol ise 62. dakikada Ernest Muçi’den geldi.

MUÇI ESKİ TAKIMINA ATTI, SEVİNMEDİ

Beşiktaş’tan Trabzonspor’a kiralanan Ernest Muçi, attığı gol sonrası sevinç göstermedi.

TRİBÜNLERDEN SERGEN YALÇIN’A TEPKİ

Karşılaşma öncesinde Beşiktaş taraftarı, ilk 5 dakika boyunca sessiz protesto yaptı ve sahaya sırtını döndü. Ayrıca Sergen Yalçın’ın adı anons edilirken tribünlerden yoğun ıslık sesleri yükseldi.

“TAKIM NİYE OYNAMIYOR?”

Siyah-beyazlı taraftarlar maçın başında, “Söylesene bize hoca takım niye oynamıyor?” tezahüratı yaptı. Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 69’a yükselterek üçüncü sıradaki yerini korudu. Beşiktaş ise 59 puanda kaldı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Aslan'dan müthiş geri dönüş! Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Süper Lig'den düşen iki takım belli oldu

Süper Lig'den düşen iki takım belli oldu!

Okan Buruk yeni hedefini belirledi: İnşallah seneye 5!

Yeni sezonun hedefi şimdiden belli! Taraftarlar sevinçten çıldıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

1. Lig'e yükseldikleri maçın ardından sevgilisine evlenme teklifi etti

1. Lig'e yükseldikleri maçın ardından sevgilisine evlenme teklifi etti
Evlenip boşanan kadın, erkeklere sitem etti: Herkese açık bir kapı değiliz

Türk erkeklerine tepki gösterdi: Herkese açık bir kapı değiliz
Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu

Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! 33 yaşında genel müdür oldu
Yeniden Refah Partili başkan borç kavgasında öldürüldü

Yeniden Refah Partili başkan sırtından vurularak öldürüldü
1. Lig'e yükseldikleri maçın ardından sevgilisine evlenme teklifi etti

1. Lig'e yükseldikleri maçın ardından sevgilisine evlenme teklifi etti
Çağlar Söyüncü kafa travması geçirdi

Kafa travması geçirdi, maça devam edemedi
'Garibanlığın gözü kör olsun' dedirten olay

"Garibanlığın gözü kör olsun" dedirten olay