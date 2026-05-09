Çorum'da mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan hamile kadın ile bebeği yaşamını yitirdi

Çorum'da mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 5 aylık hamile Rüveyda Altuntaş ve bebeği, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Altuntaş, doğadan topladığı mantarlardan sonra rahatsızlandı.

5 aylık hamile Rüveyda Altuntaş (32), dün doğadan topladıkları mantarlardan yedikten sonra rahatsızlandı.

İhbar üzerine Altuntaş'ın Buharaevler Mahallesi'ndeki evine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla kaldırıldığı özel hastanede ilk müdahalesi yapılan Altuntaş, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Altuntaş ile bebeği, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Betül Balabaz
