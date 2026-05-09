Yapay zeka mı gerçek mi? AK Partili vekilin fotoğrafları tartışma yarattı

AK Partili Necmettin Erkan’ın SAHA EXPO paylaşımındaki fotoğraflar, benzer pozlar ve görsellerdeki detaylar nedeniyle “yapay zeka mı kullanıldı?” tartışmasını gündeme taşıdı.

  • AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan'ın SAHA EXPO 2026 fuarındaki fotoğrafları sosyal medyada yapay zeka ürünü olup olmadığı tartışmasına yol açtı.
  • Fotoğraflarda Erkan'ın her karede aynı duruş ve yüz ifadesini koruması dikkat çekti.
  • Görsellerde yüz yumuşatma efektleri, el ve ayakkabı netlik kaybı, ışık-gölge uyumsuzlukları ve perspektif hataları tespit edildi.

SAHA EXPO 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı milyonlarca ziyaretçiye kapılarını açarken, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan’ın fuar ziyareti sonrası yaptığı paylaşım dikkat çekti. Paylaşılan fotoğraflar sosyal medyada “gerçek mi yoksa yapay zeka ürünü mü?” tartışmasını beraberinde getirdi.

Milletvekili Erkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye’nin yerli ve milli teknoloji hamlesine vurgu yaparak, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliği ve ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda; yerli ve millî teknoloji hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz” ifadelerini kullandı. Ancak paylaşımda yer alan mesajdan çok, eklenen dört fotoğraf karesi dikkat çekti.

“IŞINLANMAYI MI BULDU?” YORUMLARI

Farklı arka planlarda çekildiği görülen fotoğraflarda Erkan’ın her karede aynı duruşu ve neredeyse birebir aynı yüz ifadesini koruması, görüntülerin dijital ortamda üretildiği iddialarını gündeme getirdi. Sosyal medyada “Işınlanmayı mı buldu?” şeklinde yorumlar yapıldı.

GÖRSELLERDEKİ DETAYLAR ŞÜPHE YARATTI

Fotoğraflardaki yüz hatlarında dikkat çeken yumuşatma efektleri, el ve ayakkabı bölgelerindeki netlik kayıpları ile ışık-gölge uyumsuzlukları, görsellerin yapay zeka müdahalesiyle oluşturulmuş olabileceği yorumlarına neden oldu. Arka plan ile kişi arasındaki geçişlerde görülen perspektif hataları da dikkat çekerken, bu durum “teknoloji fuarında dijital kurgu” değerlendirmelerini beraberinde getirdi.

Yorumlar (1)

sade vatandaş:

