Pavyonda servet saçtı! Konsomatris için 1 milyon liralık konfeti patlattı
Pavyonda tanıştığı konsomatris için yaklaşık 1 milyon liralık konfeti patlatan vatandaş gündem oldu. İkilinin romantik dansı kısa sürede viral olurken, görüntülere yapılan “Tarlayı sattı, Dilber ile pavyonda yedi” yorumu dikkat çekti.
Pavyonda tanıştığı konsomatris için kesenin ağzını açan bir vatandaş, gecede adeta servet dağıttı. İddiaya göre müşteri, eğlence mekânında yaklaşık 1 milyon liralık konfeti patlattı.
ROMANTİK DANS GÜNDEM OLDU
Mekânda çekilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Görüntülerde ikilinin romantik şekilde dans ettiği, etrafa yoğun şekilde konfeti saçıldığı anlar dikkat çekti.
"SERVET HAVAYA UÇTU"
Sosyal medya kullanıcıları görüntülere çok sayıda yorum yaptı. Bazı kullanıcılar, “Servet havaya uçtu” ifadelerini kullanırken, bir yorumda ise “Tarlayı sattı, Dilber ile pavyonda yedi” denildi.
