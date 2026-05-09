Futbolcu ve teknik adam Nihat Atacan hayatını kaybetti

Eskişehirspor'un önemli figürlerinden Nihat Atacan, futbol dünyasına damga vurarak hayatını kaybetti. Kulüp, Atacan'ın ölümünden dolayı derin üzüntü içinde olduğunu açıkladı. Cenaze töreni 10 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleşecek.

Eskişehir spor camiası, kulüp tarihinin önemli figürlerinden biri olan Nihat Atacan'ın vefat haberini paylaştı.

"Derin üzüntü içindeyiz"

Siyah-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Atacan'ın kaybından dolayı derin üzüntü duyulduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Şanlı tarihimizin unutulmaz ismi, efsane futbolcumuz ve antrenörümüz Nihat Atacan'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Nihat Hocamıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm taraftarlarımıza başsağlığı dileriz."

Cenaze programı belli oldu

Efsane ismin cenaze törenine ilişkin detaylar da paylaşıldı. Nihat Atacan'ın naaşı, 10 Mayıs 2026 Pazar günü öğle namazını müteakip Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Törene Eskişehir spor yönetimi, taraftarlar ve spor camiasından çok sayıda ismin katılması bekleniyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
