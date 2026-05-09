Bursa'da şantiye savaş alanına döndü: Sopalar, yumruklar havada uçuştu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaatta işçiler arasında çıkan sopalı ve yumruklu kavga sonucunda 5 kişi yaralanırken, olay anı amatör kameraya yansıdı. Kavga sırasında ambulansa saldırma girişimi paniğe neden oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapımı süren inşaatta işçiler arasında çıkan sopalı ve yumruklu kavga ortalığı savaş alanına çevirdi. Amatör kameraya yansıyan olayda 5 kişi yaralandı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Akhisar Mahallesi Hüsnü Güven Bulvarı üzerindeki inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, işçiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaklaşık 20 işçinin karıştığı olayda taraflar birbirine sopa ve yumruklarla saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralılardan İkram D. (52), sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınırken, kavganın devam ettiği sırada bazı şahısların ambulanstaki yaralıya saldırmak istemesi paniğe neden oldu. Ambulans şoförü kapıları kapatarak bölgeden hızla uzaklaştı.

Kavgada yaralanan Miraç M. (21), İshak M. (22), Mahsun D. (19) ve Servet D. (17) ise özel araçlarlaİnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kavgaya karıştığı belirlenen 5 kişiyi ifadelerini almak üzere karakola götürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
