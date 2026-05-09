Köpeği demir sopayla öldürdü; o anlar kamerada

İzmit'te S.D. isimli bir kişi, tasmasından sabitlenmiş köpeği demir sopayla vurarak öldürdü. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı, jandarma S.D.'yi gözaltına aldı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında ilçeye bağlı Gökçeören Mahallesi Üçgaziler mevkisinde meydana geldi. S.D., tasmasından sabitlenmiş halde bulunan köpeğe demir sopayla vurdu. Bir süre sonra aldığı darbeler sonucu hareketsiz kalan köpeği, S.D. tasmasından sürükleyip yeşillik alana bıraktı. Geri dönen S.D., köpeği darbettiği noktaya akan kanları suyla yıkayarak temizledi. O anlar, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan S.D.'nin demir sopayla vurduğu köpeğin öldüğü öğrenildi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatan jandarma ekipleri, S.D.'yi gözaltına alındı.

'İNSAN OLAN, BİR HAYVANA BU ŞEKİLDE MUAMALE ETMEZ'

Olaya tepki göstermek için bölgeye gelen İbrahim Kaya, "Bir cani, kendi baktığı köpeği dakikalarca işkence ederek katletti. Bu görüntülere istinaden köye gittik. Jandarma ekipleri şahsı gözaltına alıyorlardı. Köpeğin ölü halini gördük; paramparça edilmiş. İnsan olan, bir hayvana bu şekilde muamele edemez. Her tarafı paramparça, bütün kemikleri kırılmış resmen; dakikalarca işkence edilerek hunharca katledilmiş. Çocuklarımızı koruyalım diyerek bir anlayış ortaya konuldu fakat geleceğin çocuk katilleri bu canilerden oluşuyor. Bilimsel verilere göre önce kedilere, köpeklere işkence uyguluyor bu caniler, sonrasında da çocuklarımızı katlediyorlar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
