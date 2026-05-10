Haberler

Şampiyon Shakhtar Donetsk! Arda Turan Ukrayna'da tarih yazdı

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Poltava'yı deplasmanda 4-0 yenerek ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Genç teknik adam, Ukrayna'daki ilk sezonunda şampiyon olmayı başardı.

Ukrayna Premier Lig'in 27. hafta mücadelesinde Poltava ile Arda Turan'ın çalıştırdığı  Shakhtar Donetsk karşı karşıya geldi.

SHAKHTAR DONETSK ŞAMPİYON

Arena Lviv'de oynanan mücadeleyi Shakhtar Donetsk, 4-0 kazanarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Shakhtar Donetsk'e şampiyonluğu getiren golleri 45+3. dakikada Dmytro Kryskiv, 55 ve 61. dakikalarda Isaque ile 67. dakikada Lassina Traore kaydetti.

ARDA TURAN İLK SEZONUNDA ZAFERE UZANDI

Bu sonuçla birlikte puanını 66'ya yükselten Shakhtar Donetsk, en yakın takipçisi Polessya ile arasındaki farkı 11'e çıkararak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Böylece Arda Turan, Ukrayna ekibindeki ilk sezonunda zafere ulaşmayı başardı. Poltava ise 12 puanda kaldı.

LİGDE SIRADAKİ MAÇLAR

Ligin gelecek haftasında Shakhtar Donetsk, sahasında Obolon Kiev'i konuk edecek. Poltava ise deplasmanda LNZ Cherkasy ile karşılaşacak.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAhmet Melih ALEMDAR:

Oyuncuları ile ilk toplantısında " Artık bu ligde Dynamo Kiev in şampiyon olduğumu görmek istemiyorum " dedi ve Shaktar ı şampiyon yaptı. Savaşın ortasında, her maçını deplasmanda oynayarak, kısıtlı bütçe ile hem liginde şampiyon oldu, hem de Konferans Ligi nde Yarı Final oynadı. Güzel başarı. Yolu açık. Kariyerinde çok sağlam teknik adamlar ile çalışma fırsatı buldu. Çok güzel yerlere geleceğini düşünüyorum.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

