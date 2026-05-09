Belçika'dan örnek aldı, Kayseri'de uyguladı! Görenler bir daha bakıyor

Belçika'da yaşayan iş insanı Osman Boyacıoğlu, 8 ay önce memleketi Kayseri'ye geldi ve ilginç bir farkındalık çalışmasına imza attı.

İş insanı Osman Boyacıoğlu, 8 ay önce memleketi Kayseri'ye gelerek halı fabrikası kurdu. Avrupa ile Kayseri trafiğini arasındaki farklar sonucu Kayseri'de yayalara yol verilmediğini fark eden Boyacıoğlu, Vali Gökmen Çiçek ile görüşerek farkındalık oluşturmak amacıyla 'önce yaya' konulu bir halı tasarladı. Yaya yoluna özel olarak tasarlanan halı, Kayseri'de Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, yaya geçidinde temsili yaya geçidi olarak kullanıldı.

"ÇOK CİDDİ FARKLILIKLAR VAR"

DHA'ya konuşan Osman Boyacıoğlu, "Şubat ayı gibi Vali Bey'i ziyaret ederek projeyle ilgili bir bilgilendirme yaptım. Kendisi de projeyi çok beğendi. ‘Bu projeyi mutlaka Trafik ve Karayolları Haftası’nda gerçekleştirelim' dedi. Bu doğrultuda buradan bütün Türkiye’ye yaya farkındalığını oluşturmak istedik. Uzun yılar Avrupa’da yaşamış biri olarak Avrupa ve Türkiye’deki trafik kurallarına baktığımızda çok ciddi farklılıklar var. Türkiye’de maalesef yayaya çok fazla yol verilmiyor. Avrupa’da bu konu biraz daha hassas, biz de buna dikkat ederek bir farkındalık oluşturmak istedik. İnsanların biraz daha yayalara dikkat etmesi gerekiyor" diye konuştu.

"İLK SOSYAL SORUMLULUK PROJEMİZ OLDU"

Etkinliğin çok ilgi gördüğünü vurgulayan Boyacıoğlu, "Araştırmalarım sonucunda yılda yaklaşık 1500-2 bin kişi arasında sadece yayalarda ölümler oluyor. Bu da ciddi bir oran. Biz de işin bu tarafından bakarak bir farkındalık oluşturup bu mesajı insanlara ne kadar verebiliriz diye düşündük ve bunu amaçladık. Trafik ve Karayolları Haftası münasebetiyle de bu projeyi hayata geçirmiş olduk. Burada Sayın Valimizin, Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve Emniyet Müdürlüğü’nün destekleriyle bu proje hayata geçti. Şehirde olsun sanal medyada olsun çok da ciddi bir ilgi gördü. Bu da bizim için büyük bir gurur. Türkiye’de 8 aydır faaliyet gösteren bir firmayız. Bu bizim ilk sosyal sorumluluk projemiz oldu. Halı yaklaşık, 18 metre uzunluğunda, 4 metre eninde toplam 72 metre kare büyüklüğünde bir halı. Üzerinde ‘önce yaya’ ibresi olan bir yazı var" dedi.

"DÜNYAYA FARKLI BİR MESAJ OLDU"

Boyacıoğlu, "Renginin daha fazla dikkat çekmesi için farklı tasarımlar yaptık ve renkler çalıştık. Öncesinde siyah üzerine beyaz renk yaptık ama en son toplantıda alınan karar ile zemin kırmızı diğer yazılarında beyaz olsun denildi. Bu şekilde daha dikkat çekti diye düşünüyoruz. Sadece dikkat çekmesi için o rengi seçtik. Vatandaşın ilgisi ise hoşumuza gitti. Bu bizim için ayrı bir gururdu. Amacımız, tamamen farkındalık oluşturmak. Vatandaşların ilgisi, halı üzerinde yürümeleri araçların bir süre trafik memurları kontrolünde geçmeye devam etmesi buradan bütün dünyaya farklı bir mesaj oldu. Önce yaya diyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı