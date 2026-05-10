Real Madrid'de zorlu El Clasico öncesi Mbappe kararı

El Clasico'da Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Ligdeki son maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Kylian Mbappe, zorlu maçın kadrosunda yer almadı.

La Liga'nın 35. haftasındaki El Clasico'da Barcelona ile Real Madrid, bu akşam saat 22.00'de Camp Nou'da karşılaşacak. 

BARCELONA 1 PUAN ALIRSA ŞAMPİYON

Zorlu maçta Barcelona, sahadan en az 1 puanla ayrılması halinde şampiyonluğunu ilan edecek ve tarihte ilk kez, La Liga şampiyonu El Clasico'da belli olacak.

MBAPPE MAÇ KADROSUNDA YOK

Real Madrid'de son haftaların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kylian Mbappe derbide forma giyemeyecek.  Real Madrid'den yapılan açıklamada, Fransız yıldızın maç kadrosuna eklenmediği belirtildi. 

BACAĞINDA RAHATSIZLIK HİSSETTİ

Marca'da yer alan habere göre ise; Mbappe, son antrenmanın bitimine 5 dakika kala bacağındaki rahatsızlık nedeniyle antrenmanı terk etti. Bu durumun takım içerisinde şaşkınlık yarattığı dile getirildi. 

ARDA GÜLER DE KADRODA YOK

Öte yandan Real Madrid'de sakatlığı devam eden milli oyuncumuz Arda Güler ile kafa travması geçiren Federico Valverde de maç kadrosuna dahil olmadı. 

Cemre Yıldız
