Paşinyan'dan itiraf gibi sözler: Karabağ bizim değildi

Ermeni medyasında Pazar günü yayımlanan bir videoda, Ermenistan Başbakanı NikolPaşinyan Karabağ'ın Ermeni olmadığını savundu.

"KARABAĞ HAREKETİ ÖLÜMCÜL BİR HATAYDI, ORASI BİZİM DEĞİLDİ"

Paşinyan konuşmasında şunları söyledi:

"Şunu belirtmek gerekir ki, Karabağ hareketi bizim için ölümcül bir hataydı. Onu bizim yapan neydi? Bana açıklayın, onu bizim yapan neydi? Orada okullar, anaokulları, fabrikalar kurduk, orada yaşadık, ama temelde nasıl bizim oldu? Bizim değildi, bizim değildi."

KARABAĞ YILLARCA ÇATIŞMANIN MERKEZİNDE YER ALDI

Uluslararası alanda Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanınan ancak on yıllarca ağırlıklı olarak etnik Ermenilerin yaşadığı Karabağ, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından iki Güney Kafkas ülkesi arasında uzun süredir devam eden bir çatışmanın merkezinde yer aldı.

Azerbaycan, Karabağ'ın Ermeni nüfusunun büyük çoğunluğunun göçüne yol açan bir askeri operasyonun ardından 2023'te bölge üzerindeki kontrolünü tamamen yeniden kazandı.

Kaynak: AA