Avcılar'da inşaat kepçesine çıkarak kutlama yapan taraftarlarına işlem yapıldı
Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından Avcılar'da bir grup taraftar, inşaat kepçesinin üzerine çıkarak kutlama yaptı. Polis ekipleri, taraftarlara müdahale ederek işlem gerçekleştirdi.
Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından taraftarlar sokaklara döküldü. Kentin birçok noktasında coşkuyla kutlamalar sürerken, Avcılar'da bir grup taraftar inşaat kepçesinin üzerine çıkarak cadde üzerinde bayrak açtı. Bölgede bulunan polis ekiplerince şahıslara müdahale edildi. Kepçeden indirilen şahıslar hakkında işlem yapıldı. - İSTANBUL
