Şampiyonluk kutlamasında skandal! Metroda yaşlı adama saldırdılar

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarının ardından İstanbul’da çekilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Metroda alkollü olduğu öne sürülen bir grup Galatasaray taraftarı ile yaşlı bir vatandaş arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

UYARINCA SALDIRDILAR

Metroda taşkınlık yapan taraftar grubu, kendilerini uyaran yaşlı vatandaşa saldırdı. Görüntülerde kalabalık grubun yaşlı adama tekme ve yumruklarla saldırdığı görüldü.

Olay sırasında yaşlı bir kadının elindeki oklava ile kavgayı ayırmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı anlar da kameraya yansıdı.

METRODA PANİK YAŞANDI

Vagonda bulunan yolcular yaşanan kavga nedeniyle büyük panik yaşarken, bazı vatandaşların tarafları ayırmaya çalıştığı görüldü. Sosyal medyada yayılan görüntüler kısa sürede gündem olurken, kullanıcılar saldırıya tepki gösterdi.

Olayla ilgili resmi açıklama yapılıp yapılmadığı henüz bilinmiyor.

