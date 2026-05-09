Çağlar Söyüncü kafa travması geçirdi
Fenerbahçe’de kafa travması yaşayan Çağlar Söyüncü, Konyaspor maçının ikinci yarısında oyuna devam edemedi.
Süper Lig devi Fenerbahçe’nin Konyaspor deplasmanında oynadığı maçta Çağlar Söyüncü sakatlık yaşadı.
Sarı-lacivertli savunmacının karşılaşma sırasında kafa travması yaşadığı belirtildi. Yaşadığı sakatlık sonrası Çağlar Söyüncü ikinci yarıda oyuna devam edemedi.
Fenerbahçe’de ikinci yarının başında Çağlar’ın yerine Yiğit Efe Demir oyuna dahil oldu. Tecrübeli stoperin oyundan çıkması sonrası teknik heyet savunmada zorunlu değişikliğe gitti.