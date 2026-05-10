Uğurcan Çakır'dan Trabzonspor'a olay yaratacak gönderme

Galatasaray formasıyla ilk şampiyonluk sevincini yaşayan Uğurcan Çakır, eski takımı Trabzonspor'a çarpıcı bir göndermede bulundu. Milli kalecinin şampiyonluk paylaşımında kullandığı fotoğraf gündem oldu.

Sezon başında tarihi bir bonservis bedeliyle Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır, sarı-kırmızılılardaki ilk Süper Lig şampiyonluğunu kazandı. Milli kaleci, şampiyonluğun ardından bir paylaşım yaparak büyük ses getirdi. 

TRABZONSPOR'UN PAYLAŞIMINA GÖNDERME

Sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yapan  Uğurcan Çakır, bu paylaşıma "Şampiyon Galatasaray" notunu düştü ve sarı-kırmızı kalp emojisi koydu. Deneyimli kalecinin kullandığı görselde eldivenlerini şampiyonluk kupasının yanına bıraktığı görüldü. Bu görsel Trabzonspor'un aylar önce yaptığı paylaşıma gönderme olarak değerlendirildi. 

TRABZONSPOR NE PAYLAŞMIŞTI?

Trabzonspor, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olduğu müsabakanın ardından ligde karşılaşacağı Gaziantep FK maçıyla ilgili paylaşım yapmış ve kaleci eldivenlerinin çöp kutusunun yanında olduğu bir görsel kullanmıştı. Bordo-mavililerin bu paylaşımı Uğurcan Çakır'a gönderme olarak yorumlanmıştı.

