Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında ticaret, enerji ve güvenlik alanları başta olmak üzere birçok konuda iş birliğini geliştirmeye büyük önem verdiklerini ifade etti.

BAE'NİN GÜVENLİĞİNE TAM DESTEK

Bölgesel gelişmelere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ile ABD arasındaki çatışma sürecinde yaşanan güçlüklerin üzücü olduğunu belirtti. Erdoğan, BAE’nin egemenliği ve güvenliğine yönelik Türkiye'nin tam desteğinin süreceğini vurgulayarak, bölgede yaşanan zararlardan dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti.

"DİPLOMATİK ÇÖZÜM İÇİN GAYRET GÖSTERİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ilgili ülkelerle temas halinde olduğunu, ABD ve İran arasında diplomatik çözümün tesisi için yoğun gayret gösterdiğini kaydetti. Bölgenin güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması için daha fazla diyalog ve iş birliğinin gerekliliğine işaret eden Erdoğan, Türkiye'nin bu yöndeki yapıcı rolünü sürdüreceğini ifade etti.

