13 Ekim 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 13 Ekim Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlandı! 31627 sayılı Resmi Gazete

Resmi Gazete bu günün kararları neler? 13 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 13 Ekim Çarşamba günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. İşte detaylar...

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik

–– Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 8. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETM-ELİKLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

BİNALARIN YIKILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, binaların yıkım faaliyetlerinin çevre ve insan

sağlığı ile güvenliğine zarar vermeyecek şekilde gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esasları

düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, yapı ruhsatına tabi olan bina türü yapılar ile bunların

yapısal güvenliğini etkileyen istinat benzeri diğer yapıların yıkımına dair iş ve işlemleri kapsar.

(2) Bu Yönetmelik üçüncü fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla;

a) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak

Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun kapsamında yapılacak yıkımları,

b) 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 6/A maddesinin birinci fıkrası kapsamında re'sen yapılacak yıkımları,

c) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 32 nci maddesi kapsamında yapılacak kısmi yıkımları,

ç) İlgili idare tarafından 3194 sayılı Kanun kapsamında yapılacak yıkımları,

d) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki tescilli yapıların yıkımlarını,

kapsamaz.

T.C.

Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı

Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

13 Ekim 2021

ÇARŞAMBA Sayı : 31627

(3) İkinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamındaki yıkımlarda, uygulanabilir olması

halinde 11 inci maddedeki; (c) ve (ç) bentleri kapsamındaki yıkımlarda ise 11 inci madde ve

beşinci bölümdeki hükümler uygulanır.

(4) 3194 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca, bu Yönetmeliğin özel kanunlara ve

ilgili mevzuatına aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun

3 üncü, 8 inci ve 11 inci maddelerine, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8 inci,

28 inci ve 32 nci maddelerine, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

b) Bina yıkıntı atıkları: Bu Yönetmelik kapsamındaki yapıların; tamiratı, tadilâtı, yenilenmesi, yıktırılması veya herhangi bir afet sebebiyle yıkılması sonucu ortaya çıkan atıkları,

c) İl müdürlüğü: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü,

ç) İlgili idare: Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde belediyeleri, bu alanlar dışında il özel idarelerini ve ilgili kanunları kapsamında ilgili yapılar için yapı ruhsatı vermeye

yetkili diğer idareleri,

d) Müellif: Yıkım planını hazırlayan ve sorumluluğunu üstlenen inşaat mühendisini,

e) Yıkım: Yapıların, tekniğine göre kısmen veya tamamen ortadan kaldırılması veya

söküm faaliyetlerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel İlkeler

Genel ilkeler

MADDE 5 – (1) Yıkım faaliyetinde; insan sağlığını, can ve mal güvenliğini ve çevreyi

korumak esastır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak yıkımlar için ilgili idarece yıkım ruhsatı düzenlenir.

(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki binaların yıkılmasına ilişkin fenni mesuliyet, inşaat

mühendisi tarafından üstlenilir. Ancak bina yüksekliği 21.50 m'den az olan binaların yıkımlarında fenni mesuliyet aranmaz. Patlayıcılarla yapılan yıkımlar ile ikiden fazla bodrum katı olan

her türlü binanın yıkımında fenni mesuliyetin üstlenilmesi zorunludur.

(4) Binaların, 2/3/2019 tarihli ve 30702 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmeliğe göre yetki

belge numarası almış ve uygun sınıfta yeterliğe sahip, gerçek veya tüzel kişiliği haiz bir müteahhidin sorumluluğu altında yıkılması zorunludur.

(5) Binaların yıkımında, 2/3/2019 tarihli ve 30702 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan

Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak müteahhit tarafından istihdam edilen şantiye şefi bulundurulur.

(6) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan yıkım faaliyetlerinde; 18/3/2004 tarihli ve

25406 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının

Kontrolü Yönetmeliği, 26/3/2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Atıkların

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Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik, 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete'de

yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği ve 5/10/2013 tarihli ve 28786 sayılı Resmî Gazete'de

yayımlanan Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği hükümlerine uyulur.

(7) Yapılardaki, asbest ve benzeri tehlikeli kimyasal içeren imalatlar sökülüp uzaklaştırılmadan ve Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine göre

seçici yıkım yapılmadan ana yıkıma geçilemez.

(8) Herhangi bir kültür veya tabiat varlığının etkileşim ve geçiş sahası içinde yer alan

bir yapının yıkımında, yıkım ruhsatı düzenlenmesinden önce ilgisine göre Kültür Varlıklarını

Koruma Bölge Kurulu veya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonundan uygun görüş

alınır.

(9) İlgili mevzuatındaki diğer koşulları sağlamak kaydıyla müellif; şantiye şefliği görevini

üstlenebilir ve çevre yönetimi hizmeti yeterlik belgesini haiz olması halinde atık yönetim

planını hazırlayabilir.

(10) Yıkım işleminin; çevre ve sağlık şartlarına aykırı olduğunun ve/veya can ve mal

emniyetini tehdit ettiğinin ilgili idaresince tespit edilmesi halinde, 3194 sayılı İmar Kanununun

42 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre idari para cezası uygulanır.

(11) Bu Yönetmelikte tanımlanmamış olan ve açıklık gereken hususlar hakkında, Türk

Standartları, bu standartların olmaması hâlinde ise Avrupa Standartları esas alınır. Türk veya

Avrupa Standartlarında düzenlenmeyen hususlarda, uluslararası geçerliliği kabul edilen dokümanlar da kullanılabilir.

(12) Afet ve acil durumlarda binalarda yıkım işlemine, 3/1/2014 tarihli ve 28871 sayılı

Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde arama ve kurtarma

çalışması tamamlandıktan sonra başlanır.

(13) 6306 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı hükümleri saklıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yıkım Planı, Yıkım Ruhsatı ve Yıkım Faaliyeti

Yıkım planı

MADDE 6 – (1) Yıkım planı, müteahhit tarafından müellife yaptırılır. Müellif şartlarına

haiz olması halinde müteahhit de yıkım planını hazırlayabilir.

(2) Yıkımdan önce hangi yıkım yönteminin kullanılacağı, yapıda ve yapı çevresinde

etkilenebilecek diğer yapı, altyapı, tesisat, trafik ve insanların hangi tedbirlerle güvenliklerinin

sağlanacağı, yapının malzeme ve varsa hasar özellikleri ile taşıyıcı sistemi, taşıma gücü imkânları ile tüm risk unsurları incelenip tespit edilerek TS 13633 Yapıların Tam ve Kısmi Yıkımı

İçin Uygulama Kuralları Standardına uygun şekilde müellif tarafından Ek-2'ye göre yıkım

planı hazırlanır. Çevre yönetimi hizmeti yeterlilik belgesini haiz çevre görevlisi/çevre mühendisi tarafından Ek-3'te yer alan formata uygun olarak hazırlanan atık yönetim planı ve toz emisyonunun kontrolü için alınması gereken önlemler ile bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde belirtilen uzmanlığa sahip kişilerce düzenlenecek patlatma ile yapılacak yıkım faaliyetlerine ilişkin akustik rapor, yıkım planına eklenir. Patlatmalı yıkımlarda yıkım planına ayrıca; inşaat,

maden, çevre, jeoloji ve jeofizik mühendislerinden patlatma teknik ve uygulamalarına ilişkin

yüksek lisans veya üniversitelerin sertifika programına haiz olanlarca hazırlanacak patlatma

yöntemini/planını içeren rapor da eklenir. Patlatmalı yıkım işlerine bu personel de refakat eder.

(3) Yapı sahibi, yıkılacak yapıya ilişkin kendisinde bulunan bilgi ve belgeleri müellife

bildirmekle yükümlüdür.

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(4) Yıkım sebebiyle komşu yapılarda, zeminde veya altyapıda hasar oluşması ihtimalinin bulunduğu durumlarda; yıkım planına ek olarak, müellif tarafından mevcut durumun tespitini içeren teknik rapor düzenlenir. Yıkılacak olan yapıya bitişik bina olması halinde gerekli

tedbirler alınmadan bitişik binanın temel kotundan daha alt kotlarda yıkım yapılamaz.

(5) Yıkılacak binanın varsa mimari ve/veya statik projeleri yıkım planına eklenir. Söz

konusu projelerin temin edilememesi halinde yapının rölevesi hazırlanır.

Yıkım ruhsatı

MADDE 7 – (1) Yapıların kısmen veya tamamen planlı bir şekilde yıkım işlemleri için

başvuru üzerine ilgili idarece Ek-1'de yer alan Form 1'e göre yıkım ruhsatı düzenlenir.

(2) Yapı sahipleri veya kanuni vekilleri, başvuru dilekçeleri ekinde; tapuyu, müteahhit

ve fenni mesul ile ayrı ayrı akdedilen sözleşmelerini, yıkım planını, 3194 sayılı Kanunun

8 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi, 32 nci maddesinin beşinci fıkrası ile 33 üncü ve

39 uncu maddeleri kapsamındaki yıkımlar hariç olmak üzere parsel maliki ya da maliklerinin

tamamının muvafakatlerini, yıkılacak yapıda ikamet edilmediğine veya yapının tahliye edilmiş

olduğuna dair ilgili idare tarafından düzenlenen belgeyi, yıkılacak yapıda elektrik, su, doğalgaz

ve telefon gibi hizmetlerinin kapatıldığına dair ilgili kuruluşlardan alınmış belgeler ile müteahhit tarafından müellif ve şantiye şefi ile yapılan iş sözleşmelerini ilgili idareye vermekle yükümlüdür.

(3) Patlatmalı yıkım tekniği ile yıkılması planlanan yapılar için patlayıcı malzemenin

taşınması ve kullanılmasında 14/8/1987 tarihli ve 87/12028 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

yürürlüğe konulan Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin

Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi,

Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük ile 24/4/2019 tarihli ve 30754 sayılı Resmî

Gazete'de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre alınan belgeler müteahhit tarafından başvuru dilekçesi ekinde ilgili idareye verilir.

(4) Yıkım ruhsatını düzenlemeye yetkili ilgili idarece; müellif, müteahhit, fenni mesul

ile şantiye şefinden; Ek-4'te yer alan formlara uygun olarak taahhütnameleri alınır.

(5) Yıkım planı incelenerek eksik ve yanlış bulunmuyorsa başvuru tarihinden itibaren

en geç onbeş gün içerisinde yıkım ruhsatı düzenlenir. Eksik veya yanlış bulunması halinde başvuru tarihinden itibaren on gün içerisinde ilgiliye eksik ve yanlışlar yazı ile bildirilir. Eksik ve

yanlışlar giderildikten sonra yapılacak başvurudan itibaren en geç beş gün içerisinde yıkım

ruhsatı düzenlenir.

(6) Yıkım ruhsatında yapı sahibinin, müteahhidin, fenni mesulün, müellifin ve şantiye

şefinin imzalarının alınması zorunludur.

(7) 3194 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi kapsamındaki yapıların yıkımında her türlü

sorumluluğun kurumlarına ait olduğuna ilişkin yazı alınmak suretiyle bu Yönetmelikteki diğer

koşullar aranmaksızın yıkım ruhsatı düzenlenir.

(8) Yıkıma başlama müddeti yıkım ruhsatı tarihinden itibaren bir aydır. Bu müddet zarfında yıkıma başlanılmadığı veya yıkıma başlanıp da her ne sebeple olursa olsun, başlama

müddetiyle birlikte üç ay içerisinde bitirilmediği takdirde verilen ruhsat hükümsüz sayılır. Bu

durumda yeniden yıkım ruhsatı alınması mecburidir.

(9) Bodrum katı dışında en çok bir katlı, bina yüksekliği 6.00 metreyi ve yapı inşaat

alanı 250 m2'yi geçmeyen müstakil ve ayrık nizam yapıların yıkımı ile bir binada toplam alanı

250 m2'yi ve kat inşaat alanının %10'unu aşmayan kısmi yıkımlarda yıkım planı düzenlenmez.

(10) Yıkım planı eki atık yönetim planında belirtilen atık türleri ve bunlara dair atık

kodu ve atık miktarı bilgileri ilgili idaresince yıkım ruhsatına işlenir.

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(11) Müteahhit yıkım işine başlayacağında ve yıkım işini bitireceğinde en az yedi gün

öncesinden fenni mesulü, ilgili idareyi ve mülki amirliği bilgilendirir. Ancak patlatmalı yıkımlarda yıkıma başlamadan en az on gün öncesinde bilgilendirmenin yapılmış olması zorunludur.

Yıkım işine başlanacağı ve işin bitirileceği günlerde fenni mesul ile birlikte ilgili idarenin

teknik personeli ve kontrol yetkilisi mahallinde gerekli kontrolleri yapar; yıkım şantiyesinin

ve yıkım işinin yıkım planı ve ekleri ile Yönetmelik hükümlerine, ilgili standartlara ve mer'i

mevzuata uygun olup olmadığını tetkik eder. Bu işlemlerin yapıldığı yıkım ruhsatının ilgili

kısmının doldurulması ve imzalanmasıyla tevsik edilir.

Yıkım şantiyesinin kurulumu

MADDE 8 – (1) Müteahhit, yıkım faaliyetlerine başlamadan önce güvenlik ve çevre

koruma tedbirlerini almak suretiyle yıkım şantiyesini kurmak zorundadır.

(2) Yıkım şantiyesi sınırları; yıkılacak yapının yüksekliği, parsel sınırlarına olan mesafesi, seçilen yıkım tekniği, çevre yapılaşması gibi hususlar dikkate alınarak 2.5 metreden az

olmamak üzere müellifçe belirlenecek yükseklikte seyyar veya sabit paravan ile çevrilerek yetkisiz giriş ve çıkışları önleyecek şekilde giriş ve çıkışlar kontrol altına alınır, üçüncü şahısların

ve çalışanların görebileceği yerlere 11/9/2013 tarihli ve 28762 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde işaretlemeler yapılır. Yıkım esnasında düşebilecek, fırlayabilecek her türlü malzemenin çalışanların güvenliğini

tehlikeye sokması, yıkım şantiyesi dışındaki insan ve taşıt trafiğine ulaşması ihtimaline karşı,

yıkılacak yapının tehlike doğuran cepheleri gerekli tedbirler ile emniyet altına alınır. Patlatmalı

bina yıkım tekniği uygulanması durumunda yıkım tekniğinin gerektirdiği güvenlik tedbirleri

risk değerlendirmesi doğrultusunda ayrıca belirlenir. Risk değerlendirmesi yapılırken

29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk

Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümleri dikkate alınır.

(3) Yıkım şantiyesinde, risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gerekli yangın güvenlik

tedbirleri alınarak yeterli miktarda yangınla mücadele donanımı, acil tıbbî yardım donanımı

hazır halde bulundurulur, çalışanlar için güvenilir ve etkili bir haber leşme sistemi oluşturulur.

(4) Yıkım şantiyesinin kurulumundaki diğer hususlarda TS 13633 standardına uyulur.

Yıkıma ilişkin tedbirler

MADDE 9 – (1) Müteahhit, yıkım faaliyetine başlamadan önce, yıkım esnasında ve

yıkım sonrasında, yıkımda çalışanlar ve üçüncü şahıslar için ilgili mevzuatında öngörülen güvenlik tedbirleri ile çevre koruma tedbirlerini almakla yükümlüdür. Yıkım sırasında varsa geriye

kalan yapının stabilitesinin bozulmaması ve olabilecek plansız göçmelerin önlenmesi için gerekli durumlarda geçici güçlendirme yapılabilir.

(2) Fenni mesul, yıkım işlerinin yıkım ruhsatına ve yıkım planına aykırı olarak yürütülmesi halinde durumu derhal ilgili idareye bildirir. İlgili idarece, yıkım şantiyesindeki faaliyetlerin bu Yönetmelik hükümlerine veya yıkım ruhsatına ve eki yıkım planına aykırı şekilde

yapıldığının tespiti hâlinde yapı güvenli bir seviyeye getirtilerek yıkım faaliyeti derhal durdurulur. Aykırılığın giderildiğinin ilgili idarece tespiti halinde yıkımın devamına izin verilir. İlgili

idarelerce durdurulan yapılarda durdurma süresi ruhsat süresine ilave edilir.

(3) İlgili idare, patlatmalı yıkım yapılacak mahal ve çevresinde yedi gün öncesinden

başlamak üzere halkı bilgilendirir, gerekli duyuru ve uyarıları yapar ve patlatmalı yıkım yapılacak mahalde yangınla mücadele ekibi ve acil tıbbî yardım ekibi bulundurur, olabilecek asayiş

olaylarına karşı gerekli tedbirleri alır veya alınmasını sağlar.

(4) Yıkıma başlanmadan en az üç gün önce, yıkım yapılacak parsele komşu parsellerdeki yapılara ilgili idaresince gerekli duyuru ve uyarılar yapılır.

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(5) Emniyet şartlarının sağlanması ve toz emisyonunun azaltılması amacıyla, yıkım yapılacak binaların dış cephesi, yıkım tekniğine ve kullanılacak ekipmana uygun koruyucu iskele,

yırtılmaz ve tutucu özelliğe sahip file ve benzeri malzeme ile koruma altına alınır. Patlatma ile

yapılan yıkımlarda, patlayıcı şarjı yapılan kat veya kotlar; yıkım tekniğine ve kullanılacak ekipmana uygun mahiyeti haiz yırtılmaz ve frag tutucu özelliği olan teflon file, kafes tip fenz teli,

teflon bazlı örtü, konveyör bandı, geotekstil malzemeler gibi örtü malzemesi ile kaplanarak

çevre hem hava şokuna hem de parça tesirine karşı koruma altına alınır.

Yanan ve yıkılan yapılar formu

MADDE 10 – (1) Yıkılan yapılar için yıkımı müteakip en geç otuz gün içinde ilgili

idarece TS 13264 Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu Standardına göre yanan ve yıkılan yapılar

formu düzenlenir.

(2) Yanan ve yıkılan yapılar formunun bir örneği, kayıtlarına işlenmek üzere fenni mesulün kaydının bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ve ilgili meslek odasına

gönderilir.

(3) Yanan ve yıkılan yapılar formunun bir örneği taşınmazın cins değişikliği işlemlerinde kullanılmak üzere ilgili tapu müdürlüğüne gönderilir.

(4) İlgili İdaresi tarafından, yıkımı yapılan yapının ulusal adres veri tabanında kayıtlı

bina kodu, sistemden düşülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yıkım Yöntemleri ve Ekipmanları

Yıkım yöntemleri

MADDE 11 – (1) Yapıların yıkımında; TS 13633 standardında yer alan tekniklerden

uygun olan herhangi biri tercih edilebilir. Bitişik nizam yapılaşmanın söz konusu olduğu durumlarda yıkım faaliyeti bitişik yapının güvenliğini esas alacak şekilde gerçekleştirilir. Bu

amaçla komşu binaya zarar verilmemesi bakımından mümkün olan durumlarda kısmen veya

tamamen elle yıkım tekniğinin uygulanması esastır.

(2) Tam yıkım, çatıdan başlanarak temel alt seviyesine kadar yukarıdan aşağıya doğru

olacak şekilde gerçekleştirilir. Yıkıma alt kat düşey taşıyıcı elemanlarından başlanılamaz. Yıkım

sırasında katlarda oluşacak yıkıntı atıkları güvenlik tedbirlerine uygun olarak, kaydırma olukları

veya farklı bir sistemle zemine indirilir. Döşemeler, yıkım işlerinde oluşan yıkıntı atıkları nedeniyle aşırı yüklere maruz bırakılmaz. Yıkım çalışmalarına ara verilmesi söz konusu olduğunda yapıda gerekli kontroller yapılarak askıda blok bırakılmaz, zemindeki çukurlar kapatılır.

(3) Kısmi yıkım, yapı yüksekliğinin azaltılması, herhangi bir yapı elemanının kaldırılması gibi amaçlarla yapının sadece belirli bölümleri üzerinde gerçekleştirilen yıkım çalışmalarını kapsar. Kısmi yıkım süresince yıkıma konu edilen yapının kalan bölümlerindeki yapısal

stabiliteyi koruyacak önlemler alınır.

Yıkım makina ve ekipmanları

MADDE 12 – (1) Tam ve kısmi yıkım faaliyetlerinde yıkım tekniğinin gerektirdiği ve

TS 13633 standardında belirtilen özellikleri haiz makina ve aparatlar kullanılır. Yıkım makinaları mesleki yeterlilik belgesini haiz operatörler tarafından kullanılır.

(2) Yıkım faaliyetinde kullanılacak makine ve aparatlar ile operatör yeterliliklerine

dair gerekler yıkım planında belirtilir.

Yıkımda iş sağlığı ve güvenliği

MADDE 13 – (1) Yıkım faaliyetinin her safhasında 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş

Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan 5/10/2013 tarihli

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ve 28786 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuata uyulması ve yıkım faaliyetinde görev alanların ilgili mevzuatına

uygun olarak kişisel koruyucu donanım kullanması zorunludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çevresel Riskler ve Çevre Yönetimi

Yıkım faaliyeti ve atık yönetimi

MADDE 14 – (1) Müteahhit, yıkım faaliyetleri sırasında ve sonucunda ortaya çıkacak

her türlü atığın;

a) Geri kazanılabilir malzemeden başlamak üzere, kaynağında uygun proseslerle ayrılması ve geçici biriktirilmesini sağlamakla,

b) İlgili mevzuat uyarınca öncelikle yeniden kullanımı, mümkün olmaması durumunda

geri kazanımını sağlamakla,

c) Çevre ve insan sağlığına yönelik olumsuz etkilerini en aza düşürecek şekilde atık

yönetimini sağlamakla,

ç) Taşınması ve biriktirilmesi aşamalarında gerekli izinleri ve onayları almakla,

d) Çevre lisanslı geri kazanım ve/veya bertaraf tesislerine gönderilerek yönetimini sağlamakla,

yükümlüdür.

(2) Yıkım faaliyeti sonucu oluşacak atıkların, geçici bir süre için olsa dahi dere, ırmak,

nehir ve benzeri akarsu yataklarını doldurmasına veya bunların yönünü değiştirmesine yol açacak şekilde biriktirilmesi yapılamaz.

Seçici yıkım

MADDE 15 – (1) Yıkıntı atıklarının yüksek oranda geri dönüşümünü sağlamak amacıyla, yıkım öncesinde varsa tehlikeli atıkların ayıklanarak ayrılmasını, diğer malzemelerin

tekrar yeniden kullanılabilmesini ve yıkıntı atıklarının kaynağında ayrılarak geri dönüşümünü

temin etmek üzere, kontrollü ve aşamalı olarak Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının

Kontrolü Yönetmeliğine göre seçici yıkım uygulanır.

(2) Seçici yıkım, asbest ve diğer tehlikeli atıkların; kapı ve pencerelerin, lavabo, küvet

gibi sıhhi tesisat gereçleri ve benzeri malzemenin, türlerine göre metal esaslı tüm malzemelerin,

ahşap esaslı malzemenin, alçı esaslı malzemenin kiremit, taşıyıcı olmayan duvar (tuğla, gazbeton, beton gibi) malzemesinin, cam malzemenin, polivinilklorür/poliüretan malzemelerin,

camyünü, taşyünü, genleştirilmiş polistiren, ekstrüde polistiren, poliüretan gibi ısı yalıtım malzemeleri ile sökümü mümkün olan su yalıtımı için kullanılan malzemelerin, tüm doğal taş kaplamaların ayrılması, parsel içi yol veya diğer alanlarda asfalt, beton ve parke kaplama tabakaları

altında yer alan kırılmış ve/veya elenmiş granüler malzemelerin ayrılması; bitüm ve türevi malzeme ile kaplı alanlarda bitüm ve türevi tabakaların kazınması veya ayrılması aşamalarını kapsar.

(3) Seçici yıkım ile yeniden kullanılabilecek malzemeler ayrılır, atık oluşumu önlenir.

Yıkım faaliyeti sırasında atıklar ayrılarak ayrı biriktirilir; ayrı biriktirilen atıklar birbirleriyle

karıştırılmadan toplanır, toplanan atıkların geri kazanımı sağlanır, geri kazanımı mümkün olmayan atıkların ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda bertaraf edilmesi sağlanır. Atıklar

10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında lisans belgesi bulunan geri kazanım ve/veya bertaraf tesisine gönderilir.

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Yıkımda asbest ve diğer tehlikeli atıkların tespiti ve sökümü

MADDE 16 – (1) Yıkıma başlanılmadan önce asbestli imalatın var olup olmadığı, varsa

asbest içeren imalatlar için asbestin türünü, miktarını ve yerini belirlemeye yönelik envanter

çalışması yapılması zorunludur. Envanter çalışması sırasında katı numune alma ve analiz işlemleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından katı numunede asbest tür tayini parametresinden yetkilendirilmiş bir laboratuvar tarafından yapılır. Asbest ve diğer tehlikeli maddeleri içeren imalatlar, yıkım faaliyetinden önce belirlenerek sökülür, ayrı olarak toplanır ve

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre bertaraf edilir.

(2) Asbest söküm işlemleri, TS 13895 Asbest İçeren Malzemelerin Sökümü ve Asbest

Bertaraf Yöntemleri Kılavuzuna uygun olarak yapılır.

(3) Yıkım ve söküm işlemleri sırasında, 25/1/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe

uyulur.

Gürültü ve titreşim yönetimi

MADDE 17 – (1) Yıkım faaliyetleri sırasında oluşacak gürültü ve titreşimle ilgili olarak, 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde belirtilen esaslara uyulur.

(2) Patlatma ile yapılacak yıkım faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere; yıkım faaliyetleri

sırasında oluşacak gürültü ve titreşimin kontrolüne yönelik olarak yıkım faaliyetlerine ilişkin

akustik rapor hazırlanır ve yıkım planına eklenir. Yıkım faaliyetlerine ilişkin akustik rapor,

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin 36 ncı maddesinin birinci

fıkrasının (e) bendi ile üçüncü fıkrası kapsamında belirtilen uzmanlığa sahip kişilerce hazırlanacak ve eğitim durumunu gösteren belgeler (diploma, yıkım ve patlatma gibi konularda aldığı

eğitimleri gösteren belge, sahip olduğu sertifikalar) raporun ekinde sunulacaktır.

(3) Çalışanların, mekanik titreşim ve gürültüye maruz kalmaları sonucu oluşabilecek

sağlık ve güvenlik risklerinden korunmalarını sağlamak amacıyla, 22/8/2013 tarihli ve 28743

sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına

Dair Yönetmelik ile 28/7/2013 tarihli ve 28721 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çalışanların

Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelikte belirtilen esaslara uyulur.

Toz emisyonu

MADDE 18 – (1) Yıkım faaliyetleri sırasında oluşacak toz emisyonunun kontrolü için

alınması gereken önlemler çevre yönetimi hizmeti yeterlik belgesini haiz çevre görevlisi veya

çevre mühendisi tarafından belirlenir ve yıkım planına eklenir.

(2) Yıkım faaliyetlerinde oluşacak toz emisyonunun kontrolü ile ilgili TS 13633 standardına uygun olarak faaliyetler yürütülür.

(3) Toz emisyonunun kontrolü amacıyla TS 13883 Toz Bastırma Sistemleri-Mekanik

Özellikleri Standardına uygun toz bastırma sistemlerinin kullanılması zorunludur.

Atık kodlarının kullanılması

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki atıklar için yapılacak her türlü raporlama ve belgeleme işlemlerinde, Atık Yönetimi Yönetmeliğinde atığın tanımına karşılık olarak

belirtilen atık kodları kullanılır.

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik 1/7/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

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Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim

Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (b), (ç),

(d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (f) bendi yürürlükten kaldırılmış,

ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (ç) bendi yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulu olan Anadolu liseleri ile Anadolu

liselerinin birbirleri arasında her sınıf seviyesinde,"

"ç) Okul türleri arasında boş kontenjan ve merkezi sınav puan üstünlüğüne göre;

1) Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulu olan Anadolu liselerine; diğer okul

türlerinden sınıf atlatma işlemleri yapıldıktan sonra 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci sınıftan bir üst

sınıfa geçen öğrenciler ağustos ayı sonuna kadar sorumlu olarak,

2) Proje okulu kapsamındaki Anadolu imam hatip liselerine diğer okul türlerinden sınıf

atlatma işlemleri yapıldıktan sonra 9 uncu ve 10 uncu sınıftan bir üst sınıfa geçen öğrenciler

ağustos ayı sonuna kadar sorumlu olarak, 11 inci sınıftan bir üst sınıfa geçen öğrenciler ağustos

ayı sonuna kadar alt sınıflara ait meslek derslerinden sorumlu olarak veya ağustos ayı sonuna

kadar başvurmak şartıyla, bir yıl öğrenim hakkını kullanmamış sayılarak alt sınıflara ait meslek

derslerinden bir eğitim ve öğretim yılı boyunca yapılacak eğitimden başarılı olmak kaydıyla,

3) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Anadolu teknik programlarına ve proje

okulu kapsamındaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Bakanlıkça belirlenen Anadolu

meslek programlarının proje kapsamındaki alan ve dallarına diğer okul türlerinden; 9 uncu sınıfta birinci dönem sonuna kadar sürekli, 10 uncu sınıfta birinci dönem sonuna kadar 9 uncu

sınıf meslek derslerinden sorumlu olarak, 10 uncu sınıftan bir üst sınıfa geçen öğrenciler

9 uncu sınıf meslek derslerinden sorumlu, 10 uncu sınıf meslek derslerinden yaz döneminde

yapılacak telafi eğitiminden başarılı olmak kaydıyla eylül ayının sonuna kadar, 11 inci sınıftan

bir üst sınıfa geçen öğrenciler 9 uncu sınıf meslek derslerinden sorumlu, 10 uncu sınıf meslek

derslerinden yaz döneminde yapılacak telafi eğitiminden başarılı olmak ve 11 inci sınıf meslek

derslerinden öğrenim hakkını kullanmamış sayılarak bir eğitim ve öğretim yılı boyunca yapılacak eğitimden başarılı olmak kaydıyla,

d) Sınavsız öğrenci alan okullar ile özel öğretim kurumlarından bu okullara, kontenjan

ve merkezi sınav puan üstünlüğüne göre; aynı tür okullara her sınıf seviyesinde, farklı tür okullara ise bu fıkranın (ç) bendi hükümlerine göre,

e) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Anadolu teknik programlarında ve proje

okulu kapsamındaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Bakanlıkça belirlenen Anadolu

meslek programlarının proje kapsamındaki alan ve dallarına alan/dal bulunmak kaydıyla kendi

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arasında her sınıf seviyesinde sürekli, alan/dal bulunmaması hâlinde; alan değiştirerek 9 uncu

sınıfın birinci dönem sonuna kadar, alan/dal değiştirerek 10 uncu sınıfın birinci dönem sonuna

kadar,"

"b) Okul türleri arasında tercihe bağlı olarak;

1) Anadolu liselerine diğer okul türlerinden sınıf atlatma işlemleri yapıldıktan sonra

9 uncu, 10 uncu ve 11 inci sınıftan bir üst sınıfa geçen öğrenciler ağustos ayı sonuna kadar sorumlu olarak,

2) Anadolu imam hatip liselerine diğer okul türlerinden sınıf atlatma işlemleri yapıldıktan sonra 9 uncu ve 10 uncu sınıftan bir üst sınıfa geçen öğrenciler ağustos ayı sonuna kadar

sorumlu olarak, 11 inci sınıftan bir üst sınıfa geçen öğrenciler ağustos ayı sonuna kadar alt sınıflara ait meslek derslerinden sorumlu olarak veya ağustos ayı sonuna kadar başvurmak şartıyla, bir yıl öğrenim hakkını kullanmamış sayılarak alt sınıflara ait meslek derslerinden bir

eğitim ve öğretim yılı boyunca yapılacak eğitimden başarılı olmak kaydıyla,

3) Mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile çok programlı Anadolu liselerinin Anadolu

meslek programlarına diğer okul türlerinden; 9 uncu sınıfta birinci dönem sonuna kadar sürekli,

10 uncu sınıfta birinci dönem sonuna kadar 9 uncu sınıf meslek derslerinden sorumlu olarak,

10 uncu sınıftan bir üst sınıfa geçen öğrenciler 9 uncu sınıf meslek derslerinden sorumlu,

10 uncu sınıf meslek derslerinden yaz döneminde yapılacak telafi eğitiminden başarılı olmak

kaydıyla eylül ayının sonuna kadar, 11 inci sınıftan bir üst sınıfa geçen öğrenciler 9 uncu sınıf

meslek derslerinden sorumlu, 10 uncu sınıf meslek derslerinden yaz döneminde yapılacak telafi

eğitiminden başarılı olmak ve 11 inci sınıf meslek derslerinden öğrenim hakkını kullanmamış

sayılarak bir eğitim ve öğretim yılı boyunca yapılacak eğitimden başarılı olmak kaydıyla,

c) Mesleki ve teknik ortaöğretim programları arasında, alan/dal bulunmak kaydıyla

kendi arasında her sınıf seviyesinde sürekli, alan/dal bulunmaması hâlinde; alan değiştirerek

9 uncu sınıfın birinci dönem sonuna kadar, alan/dal değiştirerek 10 uncu sınıfın birinci dönem

sonuna kadar,"

"(4) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının yetenek, mülakat, mülakat ve beden

yeterliliği sınavıyla öğrenci alınan alanlarına, diğer alan ve ortaöğretim kurumlarının hazırlık,

9 uncu ve 10 uncu sınıflarından ilgili alana kayıt koşulları esas alınarak eylül ve ekim aylarının

son haftasında aynı usulle yapılacak değerlendirme ile nakil ve geçiş yapılabilir."

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(9) Bu madde kapsamında yapılan nakil ve geçişlerde merkezi sınavla öğrenci alan

okullarda merkezi sınav puanının eşitliği hâli ile diğer okullarda başvurunun kontenjandan

fazla olması durumunda 9 uncu sınıflarda sırasıyla; OBP, 8 inci, 7 nci ve 6 ncı sınıf yılsonu

başarı puanı yüksek olana, eşitliğin bozulmaması hâlinde yaşı küçük olana; 10 uncu, 11 inci

ve 12 nci sınıflarda ise sırasıyla bir önceki sınıfın yılsonu başarı puanı yüksek olana, eşitlik

yine bozulmaz ise yaşı küçük olana öncelik verilir."

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin

son cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

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"d) 11 inci sınıf sonunda mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına geçiş yapmak isteyen öğrenciler o yıla ait öğrenim haklarını kullanmamış sayılır. 11 inci sınıf sonunda Anadolu

imam hatip liselerine geçen öğrenciler de istemeleri hâlinde bu kapsamda değerlendirilirler.

e) Öğrenim hakkının kullanılmamış sayılması hâli, öğrenim süresince iki eğitim ve öğretim yılıyla sınırlıdır."

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

—— • ——

Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR BİLİMLERİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/12/2016 tarihli ve 29909 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Selçuk

Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten

kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi Sayısı

7/9/2013 28758

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi Sayısı

1- 19/2/2014 28918

2- 21/6/2014 29037

3- 13/9/2014 29118 Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

4- 1/7/2015 29403

5- 28/10/2016 29871

6- 26/3/2017 30019

7- 16/9/2017 30182

8- 14/2/2018 30332

9- 1/9/2018 30522

10- 12/7/2019 30829

11- 5/9/2019 30879

12- 8/5/2020 31121

13- 2/9/2020 31232

14- 31/12/2020 31351 (5. Mükerrer)

15- 10/4/2021 31450

16- 25/8/2021 31579

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YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

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İLÂN BÖLÜMÜ

YARGI İLÂNLARI

Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9560

—— • ——

Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9628

Sayfa : 24 RESMÎ GAZETE 13 Ekim 2021 – Sayı : 31627

Gaziosmanpaşa 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9578

—— • ——

Gaziosmanpaşa 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9582

13 Ekim 2021 – Sayı : 31627 RESMÎ GAZETE Sayfa : 25

Tekirdağ 4. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9541

—— • ——

Tekirdağ 4. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9584

—— • ——

Büyükçekmece 1. Çocuk Mahkemesinden:

9526

Sayfa : 26 RESMÎ GAZETE 13 Ekim 2021 – Sayı : 31627

Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9649

—— • ——

Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9650

—— • ——

Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9700

13 Ekim 2021 – Sayı : 31627 RESMÎ GAZETE Sayfa : 27

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

ORACLE KURUMSAL ANLAŞMA YENİLEME VE LİSANS GÜNCELLEMESİ

SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İhtiyacı Oracle Kurumsal Anlaşma Yenileme ve

Lisans Güncellemesi teknik şartnamesine ve teknik şartnamesinde belirtilen marka/modellerine

uygun olarak Ofis'imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla,

açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan

firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına

yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış

zarfa konulması zorunludur.

2-Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla

birlikte teknik şartname, marka/modeline, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek

şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2.

maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3-Teklifler, 18/10/2021 günü, saat 12.00' ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul

edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4-Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak,

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu

inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik

şartnamesine ve istenilen marka/modellerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun

olduğu tespit edilen teklifler aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif

sahiplerine iade edilecektir.

5-Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6-İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler

değerlendirilmeyecektir.

7-Teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere istekliler tarafından

belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat

verilecektir.

8-Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3'üncü maddesinin (g) bendi

gereğince istisna kapsamındadır. 9620/1-1

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GÜVENLİK DUVARI İLE LOGLAMA VE RAPORLAMA SİSTEMİ

SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü ihtiyacı

Güvenlik Duvarı ile Loglama ve Raporlama Sistemi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine

uygun olarak Ofis'imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan

firmaların, şartname bedelini (140-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına

yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış

zarfa konulması zorunludur.

2-Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla

birlikte teknik şartnamesi, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar

listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde

yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3-Teklifler, 20.10.2021 günü, saat 12.00' ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul

edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4-Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'da evvela dış zarfları

açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler

incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit

edilenlerin, teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit

edilen teklifler aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade

edilecektir.

5-Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6-İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler

değerlendirilmeyecektir.

7-Teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8-Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna)

kapsamındadır. 9630/1-1

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MUHTELİF TEÇHİZAT-MAKİNA ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İşin Adı : Muhtelif teçhizat-makina alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği hükümleri çerçevesinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası : 2021/ 631790

Dosya no : 2126485

1. İDARENİN:

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak

No: 2 67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0.372 252 40 00 ( 70 Hat)

Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi :

2. İHALE KONUSU MALIN :

a) Niteliği, türü ve miktarı : Muhtelif teçhizat-makina: - 6 kalem

b) Teslim yeri : Karadon TİM iş sahası Kilimli/ ZONGULDAK

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasını müteakip 75 gündür.

3. HALENİN

a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma

Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125

ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati : 02/11/2021 Salı günü saat: 15:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında

sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile

elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası

belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

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e) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak

girişim beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı

ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması

gereken kriterler;

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında

fiyat avantajı uygulamak koşuluyla, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler-ANKARA adresinde

görülebilir ve şartnameler 50,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler en geç 02/11/2021 Salı günü saat 15.00'e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu

Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu

değildir.

9. İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10. İstekliler teklif edilen bedelin %3'den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda

geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)

takvim günü olmalıdır.

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13. Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki

maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur. 9549/1-1

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TURİSTİK TESİS OLARAK KULLANILACAK BUTİK OTELİNİN, UYGULAMA

PROJELERİNE UYGUN OLARAK YAPILMASI VE İŞLETMECİLİĞİ İŞİ

İHALE EDİLECEKTİR

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1- İhalenin Konusu:

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü Ordu

Şube Müdürlüğü faaliyet alanında bulunan, İlimiz Gölköy İlçesi Ulugöl Tabiat Parkı sınırları

içerisindeki 101 ada 2 nolu parselin kroki üzerinde gösterilen 1/1000 ölçekli imar planında otel

alanı olarak ayrılan 5.253,00 m² lik kısmı üzerinde, Uygulama Projeleri (mimari, statik, elektrik,

mekanik ve peyzaj uygulama projeleri) doğrultusunda, Kiracı tarafından inşaatı yapılacak 742,54 m²

toplam taban alanlı, 2.316,53 m² toplam yapı inşaat alanlı turistik tesis olarak kullanılacak Butik

Otelinin, uygulama projelerine uygun olarak yapılması ve işletmeciliği işi, 2886 sayılı Devlet

İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif usulü ile 20 yıl süre ile kiraya verilmek

üzere ihaleye çıkartılmıştır.

2- İhalenin yapılacağı yer, tarihi, saati ve hangi usulle yapılacağı:

2.1. İdarenin Adı : Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı

2.2. İlgili Birim : İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

2.3. İlgili Adres : Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No: 2

Altınordu/ORDU

2.4. İletişim Telefonu, Faks : (0 452) 666 52 23/ 27 - 226 66 18

2.5. İhalenin Yapılacağı yer : Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı

Salonu (Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No: 2/1

Altınordu/ORDU)

2.6. İhale Tarihi ve Saati : 27/10/2021 Çarşamba günü Saat: 14:06

2.7. İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesi

gereğince Kapalı Teklif (artırma) usulü.

3. Tahmini Bedel ve Geçici Teminat:

İhale konusu Turistik Tesis olarak kullanılacak Butik Otel İşletmeciliğinin yıllık

muhammen kira bedeli K.D.V. hariç 193.000,00 TL olup, 20 yıllık tahmini kira bedeli K.D.V.

hariç 3.860.000,00 TL'dir. Geçici teminat miktarı ise 20 yıllık kira bedelinin %3'ü olan

115.800,00 TL'dir.

4. Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı:

Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak Yönetimi Şube

Müdürlüğünden, 250,00 TL bedelle satın alınacaktır.

5. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler;

A) Gerçek Kişiler:

1. Yasal Yerleşim Yeri belgesi.

2. Nüfus Kayıt Örneği.

3. Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks

numarası ile elektronik posta adresi,

4. İhalenin yapıldığı yıl içinde veya ihale tarihinden önce en fazla 6 ay içerisinde alınmış

Noter tasdikli imza beyannamesi

5. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,

6. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve

Sanatkârlar Odasından veya ilgili meslek odasından alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir

belge.

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7. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl

içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim

Beyannamesi. 1- 2- 3- 4- 8- 10- 13- 14- 16- 17. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak

tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.)

8. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli

vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.

9. İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge.

10. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel

Müdürlüğünden (OSKİ) şirket ve şirket ortaklarının ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış "borcu

yoktur belgesi."

11. İştirakçinin turistik tesis işletmeciliği yaptığına dair Kültür ve Turizm Bakanlığından

alınmış Turizm İşletme belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti.

12. İştirakçilerden turistik tesis olarak butik otel işletmecilik faaliyetine ilk kez başlayacak

olanlardan faaliyetinin fiilen başladığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde Turizm İşletme belgesini

alacağına dair şartname ekinde sunulan örnek (Ek-1) taahhütnamenin notere onaylatılıp ihale

dosyasına eklenmesi gerekmektedir.

13. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

14. İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname,

15. Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu. (Ek-2)

16. İhaleye katılmak isteyen gerçek kişiler ile vekâleten katılacak olan vekilinin sabıkasız

olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı. (Taksirli

suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye

katılamazlar.

B) Tüzel Kişiler:

1. Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve

faks numarası ile elektronik posta adresi,

2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri ile Ticaret

ve/veya Sanayi Odasından alınmış güncel Ticaret Sicil Tasdiknamesi.

3. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, tüzel kişiliğin

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,

5. İştirakçinin turistik tesis işletmeciliği yaptığına dair Kültür ve Turizm Bakanlığından

alınmış Turizm İşletme belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti.

6. İştirakçilerden turistik tesis olarak butik otel işletmecilik faaliyetine ilk kez başlayacak

olanlardan faaliyetinin fiilen başladığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde Turizm İşletme belgesini

alacağına dair şartname ekinde sunulan örnek (Ek-1) taahhütnamenin notere onaylatılıp ihale

dosyasına eklenmesi gerekmektedir.

7. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl

içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim

Beyannamesi. (1- 2- 8- 9-10-13-15. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı

ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.)

8. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli

vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.

9. İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge.

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10. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel

Müdürlüğünden (OSKİ) şirket ve şirket ortaklarının ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış "borcu

yoktur belgesi."

11. Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki

görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son

güncel tasdikli örneği.

12. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

13. İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname,

14. Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu. (Ek-1)

15. İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde şirket adına ihaleye katılan yetkili ile

vekâleten katılacak olan vekillerinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı

yıl içinde alınmış adli sicil kaydı. (Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar

dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.)

6. Tekliflerin Hangi Tarih ve Saate Kadar Verileceği:

İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek

ihale dosyasını, Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No: 2/3 adresinde bulunan Ordu Büyükşehir

Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı - Meclis ve Encümen Şube

Müdürlüğüne ihale tarihinden 1 (bir) gün önce saat 17:00'a kadar teslim etmeleri gerekir.

Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin posta

ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. Postadaki

gecikmeler kabul edilemez.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince

ilan olunur.

Ordu Büyükşehir Belediyesi

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü

9472/1-1

—— • ——

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Sarıcakaya Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinden:

Eskişehir ili, Sarıcakaya İlçesi, Düzköy Mahallesinde bulunan 836 ada, 231 parsel no.lu,

59.765,26 m2 yüzölçümlü, tarla vasıflı, imarsız olan Hazine adına kayıtlı taşınmaz için tahmin

edilen bedeli 3.167.559,00 TL, geçici teminat miktarı 791.889,75 TL'den 25/10/2021 tarihinde

saat: 14:00'de 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Yeni

Mah.Hürriyet Cad. No: 100 Sarıcakaya/ESKİŞEHİR (Ayrıntılı irtibat telefonu: 0 222 661 22 10)

adresindeki Sarıcakaya Kaymakamlığında (Milli Emlak Şefliği) teşekkül edecek komisyon

huzurunda ihale ile satışı yapılacaktır.

1- İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Şefliğinde

ücretsiz görülebilir.

2- İhaleye katılmak isteyenlerin;

a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgâh belgesi)

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını

bildirmeleri, gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanı suretini,

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ç) Geçici teminat belgesini, [Geçici teminat belgesi: Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü

veznesine veya T.C.Ziraat Bankası Sarıcakaya Merkez Şubesindeki İban TR2900010006030000

10005414 nolu hesabına yatırılacak nakit para karşılığında alınacak alındı belgesi/dekont veya

Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış

süresiz ve limit içi düzenlenen işin özelliği belirtilen geçici teminat mektupları (her teminat

mektubunda; ihale tarihinin ve hangi ihale için verildiğini içerir bilgilerin yazılması zorunludur.)

Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine

düzenlenen belgeler, taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında

temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca

belirlenen konvertibl döviz],

d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare

merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi

Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt

belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği

temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya

vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 2. maddenin (b), (ç) bentlerinde

belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak

kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, vekâleten gireceklerin noter onaylı

vekâletnameyi ihale saatine kadar ihale komisyonuna vermeleri zorunludur.

3- Geçici teminatın, mevduat veya katılım bankalarından alınacak teminat mektubu olarak

verilmesi halinde, geçici teminat mektubunun süresiz olması ve 2886 sayılı Devlet İhale

Kanunu'nun 27. maddesi ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinde

belirtilen hususları taşıması gerekmektedir.

4- 4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer

Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti

Hazineye ait taşınmazlarının satışı K.D.V.'ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri ve bu

işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan

taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.

5- 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep

edilmesi halinde satış tutarı 5.000,00 TL'yi geçtiği takdirde, alıcının belirteceği tarihler de dikkate

alınarak, satış bedelinin en az 1/4'ü peşin kalanı 3'er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle en

fazla 8 taksitle ödenebilecektir.

6- Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak

hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden Döner Sermaye İşletmesi

Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den

10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25

(on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.

7- İhaleye katılacakların Covid-19 tedbirleri kapsamında HES kodu almaları

gerekmektedir. İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde ve

çevresinde Covid-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına

uymaları önem arz etmektedir.

8- Komisyon gerekçesini belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9- Ayrıca; "Bu ihaleye ilişkin bilgiler eskişehir.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği

gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilinir."

Adres: Yeni Mah. Hürriyet Cad. No: 100 Sarıcakaya/ESKİŞEHİR

(Ayrıntılı irtibat telefonu: 0 222 661 22 10)

İlan olunur. 9411/1-1

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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Millî Eğitim Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

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Milli Eğitim Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

9657/1-1

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Milli Savunma Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

9694/1-1

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Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

9703/1-1

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Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

9651/1-1

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Adalet Bakanlığından:

A- 2021 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre Bakanlığımızca yazılı yarışma

sınavı ve mülâkat ile 9-5 dereceli kadrolara;

1) 800 adlî yargı hâkim ve savcı adayı,

2) 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adayı,

3) 100 idari yargı hâkim adayı,

alınacak olup yazılı yarışma sınavları, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)

tarafından 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde, aşağıda belirtilen sınav merkezlerinde dört oturumda

yapılacaktır.

SINAV MERKEZLERİ Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

062 ANKARA/ÇANKAYA

341 İSTANBUL-1 (KADIKÖY, MALTEPE, ATAŞEHİR)

343 İSTANBUL-3 (BEYOĞLU/ŞİŞLİ/BEŞİKTAŞ/KAĞITHANE/SARIYER)

352 İZMİR (KARŞIYAKA/BORNOVA/ÇİĞLİ)

a) Sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin

uygulanacağı 1. Oturumu, 25 Aralık 2021 tarihinde saat 10.15'te yapılacaktır. Adayların, sınavın

Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Ortak Alan Bilgisi Oturumu için sınav binalarına alınma

işlemleri saat 10.00'da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına

alınmayacaklardır.

b) Adli Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı Testinin

uygulanacağı 2. Oturumu, 25 Aralık 2021 tarihinde saat 14.45'te yapılacaktır. Adayların, sınavın

bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 14.30'da tamamlanacaktır. Adaylar, saat

14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

ç) İdari Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın İdari Yargı Testinin

uygulanacağı 3. Oturumu, 26 Aralık 2021 tarihinde saat 10.15'te yapılacaktır. Adayların, sınavın

bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00'da tamamlanacaktır. Adaylar, saat

10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

c) Adli Yargı-Avukat Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı-Avukat

Testinin uygulanacağı 4. Oturumu, 26 Aralık 2021 tarihinde saat 14.45'te yapılacaktır. Adayların,

sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 14.30'da tamamlanacaktır. Adaylar,

saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

B- Sınavlara Başvurular

Adaylar başvurularını, 2-10 Kasım 2021 tarihleri arasında bireysel olarak internet

aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve

aday şifreleriyle) veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir Başvuru Merkezinden

yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Başvuru merkezleri

listesi başvuru süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinde sınava başvuru bilgileri içerisinde yer

alacaktır. ÖSYM başvuru merkezleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında

alacaklardır. Posta yoluyla başvuru alınmayacaktır.

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Adayların eğitim bilgileri, Yükseköğretim Bilgi Sisteminden (YÖKSİS) alınarak başvuru

ekranına yansıtılacaktır. YÖKSİS'te eğitim bilgisi bulunmayan (yurt dışı, askeri okul mezunları

ile ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden yabancı uyruklu numarası edinen (0 ile başlayan Y.U.

numarası) adaylar) adayların ise varsa ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki eğitim bilgileri

başvuru ekranına yansıtılacaktır. Başvuru ekranına yansıtılan YÖKSİS kaynaklı eğitim bilgileri,

ÖSYM başvuru merkezlerinde değiştirilemez. YÖKSİS'teki eğitim bilgilerinde eksiklik/düzeltme

olan adayların başvuru süresi içinde kendi üniversitelerine başvurarak bu bilgilerinin

düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir.

ÖSYM tarafından yapılan; başvuruların alınması, sınavın uygulanması, güvenlik

önlemleri, sınav ücretinin yatırılması, sonuçlara itiraz vb. sınav ile ilgili güncel gelişmeler,

başvuru tarihlerinde ÖSYM tarafından adaylara duyurulacaktır.

Başvurusunu bir başvuru merkezinden yapacak adaylar, ÖSYM'nin internet adresinden

edinecekleri Aday Başvuru Formunu (Sınava başvuru tarihlerinde yayımlanacaktır) doldurmuş

olarak ÖSYM Başvuru Merkezlerine şahsen başvuracaklardır. Adayların başvurularını yaparken,

doldurulmuş Aday Başvuru Formu ile birlikte nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya

geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarının aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur (Nüfus

cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında Nüfus ve

Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya

kadar geçerli olan "fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu" veya "fotoğraflı, barkodlukarekodlu"Geçici Kimlik Belgesi de geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir)

YÖKSİS'te ve ÖSYM arşivinde eğitim bilgisi bulunmayan veya bu bilgilerinde

düzeltme/değişiklik olan adayların hukuk fakültesinden mezun olduğuna dair diploma veya

mezuniyet belgesi ile yabancı bir hukuk fakültesini bitirenlerin ise diploma veya mezuniyet

belgesi ile Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip

başarılı olduğuna dair belgeyi, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar

bakımından, hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idarî

bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara

denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olduğuna dair belgeyi (Belgelerin

onaylı örneği de kabul edilir) başvuruda yanlarında bulundurmaları ve belgelerinin onaylı bir

örneğini başvuru merkezi görevlisine teslim etmeleri zorunludur.

Başvuru ekranına yansıtılan YÖKSİS kaynaklı eğitim bilgileri, ÖSYM başvuru

merkezlerinde değiştirilemez. YÖKSİS'teki eğitim bilgilerinde eksiklik/düzeltme olan adayların

başvuru süresi içinde kendi üniversitelerine başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları

gerekmektedir.

YÖKSİS'te eğitim bilgisi bulunmayan adaylardan (yurt dışı, askeri okul mezunları ile

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden yabancı uyruklu numarası (0 ile başlayan YU numarası)

edinenler) ÖSYM arşivinde de eğitim bilgisi bulunmayan veya ÖSYM arşivindeki eğitim

bilgilerinde düzeltme/değişiklik bulunanların bu bilgileri ÖSYM başvuru merkezlerince başvuru

aşamasında değiştirilebilecek/düzeltilebilecektir.

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Başvuru merkezi görevlisi tarafından adayın Aday Başvuru Formundaki bilgileri ile

birlikte web kamerayla alınacak fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır (ÖSYM kayıtlarında

geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adayların fotoğraflarının çekilmesi sistem tarafından

engellenmektedir) Fotoğraf, adayın fiziksel olarak tanınmasını sağlayacak nitelikte olmalıdır.

Başvuruda adayların kimlik, eğitim, iletişim bilgileri ile birlikte hangi sınava katılacakları

bilgisi de aşağıdaki şekilde alınacaktır:

• 2021-Adli Yargı Sınavına katılacağım.

• 2021-Adli Yargı-Avukat Sınavına katılacağım.

• 2021-İdari Yargı Sınavına katılacağım.

Adaylar, başvuru şartlarını taşımaları halinde, formda ve sistemde yer alan kutucuklardan

bir veya birden fazlasını işaretlemek suretiyle, birden fazla sınava başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru merkezi görevlisi adayın bilgilerini ve fotoğrafını elektronik ortama aktardıktan

sonra yazıcıdan alacağı Aday Başvuru Kayıt Bilgileri formunu kontrol etmesi için adaya

verecektir. Aday belgeyi kontrol edecek ve bilgiler doğru ise imzalayıp görevliye onaylaması için

geri verecektir. Bu aşamadan sonra kişisel bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu olacaktır. Belge

üzerindeki onay kodu sisteme girildikten ve sınav ücreti yatırıldıktan sonra başvuru

tamamlanacaktır. Onay kodu girilmeyen ve sınav ücreti yatırılmayan başvurular

tamamlanmayacağı için geçersizdir ve sorumluluk adaya aittir.

Bir başvuru merkezinden başvuru yapan adaylar, başvuru hizmeti ücreti ödeyeceklerdir.

ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak internet aracılığıyla

başvuru yapan adayların başvurularının tamamlanması için başvuru ekranında "Başvuru İşlemi

ÖSYM'ye Bildirilmiştir." açıklamasını mutlaka görmeleri, sınav ücretini yatırmaları ve aday

başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak, başvurunun diğer aşamalarında

gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir.

Adaylar başvuru işlemini yaptıktan sonra sınav ücretini ödeyerek başvurularını

tamamlayacaklardır.

Sınav ücreti; 1 sınava katılan adaylar için 250,00 TL, 2 sınava katılan adaylar için 375,00 TL,

3 sınava katılan adaylar için 500,00 TL'dir.

Sınav ücreti, 2-11 Kasım 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan

"ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına yatırılacaktır. Adaylar

bankalardan sınav ücreti ödemesi yapmamalıdır. Ödeme işlemlerinden kaynaklanabilecek

hatalardan ÖSYM ve Adalet Bakanlığı sorumlu olmayacaktır. Adaylar, başvuru işlemini

yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Sınav ücretini süresi

içinde yatırmayan adayların başvuru kayıt bilgileri iptal edilecektir.

Başvuru bilgileri sisteme kaydedilen ancak, sınav ücretini süresi içinde yatırmayan

adayların başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek ve bina/salon atamaları yapılmayacağından bu

adaylara Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.

Engel/sağlık sorunu olan adaylar, bir üniversite veya devlet hastanesinden alacakları

sağlık kurulu raporları ile belgelendirmek ve sınav başvuru kılavuzunda belirtilen usulde

ÖSYM'ye başvurmak kaydıyla engel/sağlık durumlarına uygun olarak "Engelli Salonu"nda sınava

alınacaklardır.

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Adayların Aday Başvuru Formuna yazdıkları bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir.

Aday Başvuru Formuna yazılan bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan

aday sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday,

aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

C- Başvuru Koşulları

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre adaylığa atanacakların aşağıdaki şartları

taşımaları gerekmektedir:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idari yargı hâkim adaylığı için giriş sınavının

yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, (doğum tarihi

01.01.1986 ve daha sonra olanlar sınavlara başvuru yapabileceklerdir)

Avukatlık mesleğinden alınacak adlî yargı hâkim ve savcı adaylığı için; yazılı yarışma

sınav tarihi itibariyle avukatlık mesleğinde fiilen en az üç yıl çalışmış olmak, yazılı giriş sınavının

yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 45 yaşını doldurmamış olmak, (doğum tarihi

01.01.1976 ve daha sonra olanlar sınava başvuru yapabileceklerdir)

c) Adlî yargı – Avukatlık adlî yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya

yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik

kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,

İdarî yargı adayları için; Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk

fakültesini bitirip de Türkiye'de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden

sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak

adaylar bakımından, her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere,

hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve

maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş

yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,

ç) Kamu haklarından yasaklı olmamak,

d) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini

yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,

e) Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel

olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı

şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak,

f) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile

Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,

sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir

suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma

suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere

üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma

altında olmamak,

g) Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış

olmak.

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Ç- Başvuru işlemini yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvuru koşullarını

taşımadığı hâlde sınav ücretini yatıran, başvurusu geçersiz sayılan, birden fazla sınav ücreti

yatıran, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda

başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran,

aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler iade edilmez/devredilmez.

D- Adalet Bakanlığı tarafından başvurusu kabul edilerek T.C. Kimlik Numarası

ÖSYM'ye bildirilen adaylar için ÖSYM tarafından (katılacağı oturumlara göre) Sınava Giriş

Belgesi düzenlenecektir. Belge üzerinde adayın hangi bina ve salonda sınava gireceği ile adayın

girmek istediği sınav/sınavlar, sınav tarihi ve saatleri yer alacaktır. Adaylar başvuru bilgilerine

(katılacakları sınav/sınavlara göre) uygun olarak ayrı sınav binalarına atanacaklardır.

E- Adaylar sınava, sınavın yapılacağı hafta içerisinde, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr

internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecekleri Sınava Giriş

Belgesi ve nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış

pasaportunun aslı ile kabul edilecektir. Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik

süresi dolmamış pasaport dışında İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalımühürlü/barkodlu-karekodlu veya "fotoğraflı, barkodlu/karekodlu" Geçici Kimlik Belgesi de

geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik

kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler olarak kabul edilmeyecektir. Nüfus

cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını

sağlayacak güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli

olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan

(T.C. Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır)

nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir. Bir aday bu

belgeleri yanında olmadığı hâlde Sınav Koordinatörlerinin, ÖSYM Temsilcilerinin, bina veya

salon görevlilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı

ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.

F- ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine erişim için şifresini unutan adaylar, ÖSYM Sınav

Koordinatörleri/yetkili Başvuru Merkezlerine nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya

geçerlilik süresi dolmamış pasaportları ile şahsen başvurarak ücreti karşılığında yeni şifrelerini

edinebileceklerdir (Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış

pasaport dışında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik

kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu

"Geçici Kimlik Belgesi"nin aslı geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir). Şifrenin edinilmesi ile

ilgili ayrıntılı bilgi ÖSYM'nin internet sayfasında bulunmaktadır.

G- Bireysel olarak internet veya ÖSYM başvuru merkezleri (Tüm il/ilçe ÖSYM Sınav

Koordinatörlükleri) aracılığıyla elektronik ortamda başvuru yaptıktan ve sınav ücretini ödedikten

sonra;

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1) Avukatlık Mesleğinden Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavına

Girmek İsteyenler;

1.1) Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet sayfasından

(http://www.pgm.adalet.gov.tr) temin edecekleri Avukatlık Mesleğinden Adli Yargı Hâkim ve Savcı

Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı Başvuru Formunu (bu form eksiksiz bir şekilde doldurulup

imzalanacaktır),

1.2) Avukatlık Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Sınavına başvuranların yazılı sınav

tarihi itibariyle fiilen üç yıl avukatlık yaptığını tespit etmek amacıyla,

a-)Serbest Avukatlık Yapanlar İçin:

aa) Fiilen avukatlık yapılan tarihleri gösteren kayıtlı olunan barodan alınacak baro

yönetim kurulu kararının aslını,

ab) Baroya kaydı devam ederken bir kurum veya kuruluşta çalışanlar, çalıştıkları kurum

ve kuruluştan alacakları hizmet belgesi aslını, ( Bu belgenin çalışma süresinin başlangıcını,

çalışma bitmiş ise bitiş tarihini ve hangi unvanda çalışıldığını göstermesi gerekmektedir)

b-) Kamu kurum ve kuruluşlarında avukatlık hizmetleri sınıfında kadrolu veya sözleşmeli

olarak görev yapan avukatlar ile avukatlık ruhsatnamesine sahip hukuk müşavirleri için:

ba) Avukatlık ruhsatnamesinin örneğini,

bb) Avukat veya hukuk müşaviri olarak görev yaptığı süreleri gösteren ilgili kurumdan

alınacak hizmet belgesinin aslını,

bc) Kamu kurum ve kuruluşlarında avukatlık hizmetleri sınıfında kadrolu veya sözleşmeli

olarak görev yapan avukatlar ile avukatlık ruhsatnamesine sahip hukuk müşavirleri, serbest

avukatlıkta geçirdikleri süreyle birlikte fiilen üç yılı tamamlamaları halinde serbest avukatlık

yaptıkları dönem için fiilen avukatlık yaptıkları tarihleri gösteren kayıtlı oldukları barodan

alacakları baro yönetim kurulu kararının aslını,

(Başvuru tarihi itibariyle üç yılı doldurmamakla birlikte yazılı yarışma sınavı tarihinde

(26 Aralık 2021) bu süreyi dolduracak olanlar, yazılı sınava katılma hakkına sahiptirler. Ancak bu

durumdaki ilgililerin mülâkata katılmaya hak kazanmaları halinde; başvuru tarihi ile yazılı

yarışma sınavı tarihi arasındaki dönemde fiilen avukatlık yaptığını, mülâkattan önce ayrıca

belgelemeleri gerekmektedir)

1.3) Erkek adaylar için askerlik yaptığına veya ilişiği olmadığına ya da ertelendiğine

yahut yedeğe geçirilmiş olduğuna dair belgeyi, (Askerlik yapılmış ise, alınacak olan belgenin

askerliğin yapıldığı tarihleri gösterir olması gerekmektedir. Üç yıllık fiili avukatlık süresi

hesaplanırken askerlikte geçirilen süreler hesaba dahil edilmeyecektir)

Adaylar başvuru evraklarını 16-21 Kasım 2021 tarihleri arasında saat 23:59:59'a kadar

e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden elektronik ortamda

gönderecektir(**). Mülakata katılmaya hak kazanan avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve

savcı adaylarından, istenilen ve elektronik ortamda gönderilen belgeler mülakat öncesinde ayrıca

istenecektir.

** Fiilen avukatlık yapılan süreleri gösteren baro yönetim kurulu kararı ve yukarıda

belirtilen diğer belgelerin temin edilmesi zaman alabileceğinden, sınava başvuracak adayların hak

kaybına uğramamaları açısından bu belgeleri 16 - 21 Kasım 2021 tarihlerinden önce temin

etmeleri önem arz etmektedir.

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Avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adaylığına geçiş yazılı yarışma sınavı

için adayların başvuru formuna yazdıkları bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Aday,

Başvuru Formuna yazılan bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan sorumlu

olacaktır. Mülakat öncesinde istenilen belgeleri teslim etmeyen, gerçeğe aykırı beyanda bulunan,

2802 sayılı Kanunda belirtilen nitelikleri taşımadığı tespit edilen adaylar mülakata alınmayacak

olup aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

2) Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavına girecek adaylardan evrak

istenmeyecektir.

3) İdari yargı hakim adaylığı yazılı yarışma sınavına girecek adaylardan da yazılı sınav

öncesi evrak istenmeyecektir. Ancak Hukuk Fakültesi mezunları dışından İdari Yargı Hakim

Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavına başvuranlar için:

Hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren Siyasal Bilgiler, İdari Bilimler, İktisat

ve Maliye alanlarından en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olan adayların anılan alanlardan

mezun olup olmadığı ve programlarında hukuk bilgisine yeterince yer verilip verilmediğinin

tespiti ÖSYM'den elektronik ortamda alınan veriler üzerinden yapılacaktır. Elektronik ortamda

kontroller yapılırken tereddüt olması halinde adayların ÖSYM'ye bildirdikleri iletişim bilgileri

üzerinden irtibat kurularak adaylardan ilgili belgeler istenecektir. Adaylar istenilen belgelerini

elektronik ortamda Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'ne göndereceklerdir.

Hukuk Fakültesi dışında hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren Siyasal

Bilgiler, İdari Bilimler, İktisat ve Maliye alanlarından en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu

olan ve mülakata katılmaya hak kazanan idari yargı hâkim adaylarından mülakat öncesinde

transkript ile mezuniyet belgeleri ayrıca istenecektir. (belgelerin onaylı örneği kabul edilecektir)

Mülakat öncesinde istenilen belgeleri teslim etmeyen, gerçeğe aykırı beyanda bulunan,

2802 sayılı Kanunda belirtilen nitelikleri taşımadığı tespit edilen adaylar mülakata alınmayacak

olup aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

Ğ- Hukuk Alanında Doktora Yapmış Olup Mülakata Başvurmak İsteyenler

Adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idari yargı hâkim adaylığına hukuk alanında

doktora yapmış ve giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle (doğum tarihi

01.01.1986 ve daha sonra olanlar) otuzbeş yaşını doldurmamış olanlar ve Avukatlık mesleğinden

adli yargı hâkim ve savcı adaylığına geçmek isteyenlerden yazılı yarışma sınavının yapıldığı tarih

itibariyle fiilen 3 yıl avukatlık ve hukuk alanında doktora yapmış olanlar giriş sınavının yapıldığı

yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle (doğum tarihi 01.01.1976 ve daha sonra olanlar) kırkbeş

yaşını doldurmamış olmak kaydıyla yazılı sınavdan muaftırlar. Bu şartları taşıyan adaylar sadece

mülâkata tâbi tutulacaklardır.

Adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idarî yargı hâkim adaylığına hukuk alanında

doktora yapmış olup ve bu sebeple başvuranlar, lisans mezunu olduğunu ve hukuk alanında

doktora yaptığını gösteren diploma suretiyle, başvuru formunu, (Adalet Bakanlığı Personel Genel

Müdürlüğü internet sitesindeki formlar bölümünde yer alan ilgili Sınav Başvuru Formu)

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Avukatlık adlî yargı hâkim ve savcı adaylarından hukuk alanında doktora yapmış olanlar

hukuk fakültesinden mezun olduğunu ve hukuk alanında doktora yaptığını gösteren diploma

suretlerini ve fiilen avukatlık yaptığı tarihleri gösteren baro yönetim kurulu kararı aslı veya kamu

kurum kuruluşlarında çalışmakta ise hizmet belgesinin aslı ve avukatlık ruhsatnamesi örneği ile

başvuru formunu, (Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet sitesindeki formlar

bölümünde yer alan ilgili Sınav Başvuru Formu)

Adaylar başvuru evraklarını 16-21 Kasım 2021 tarihleri arasında saat 23:59:59'a kadar

e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden elektronik ortamda

gönderecektir.

Hukuk alanında doktora yapmış olup başvuruda bulunan adayların başvuru formuna

yazdıkları bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Aday, Başvuru Formuna yazılan bilgilerdeki

eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan sorumlu olacaktır. Mülakat öncesinde istenilen

belgeleri teslim etmeyen, gerçeğe aykırı beyanda bulunan 2802 sayılı Kanunda belirtilen

nitelikleri taşımadığı tespit edilen adaylar mülakata alınmayacak olup aradan geçen süreye

bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

H- Başvuru Koşullarının İncelenmesi ve Başvurusu Kabul Edilenlerin Duyurulması

Eksik evrakı olan veya başvuru koşullarını taşımadığı tespit edilenlerin başvuruları kabul

edilmeyecek ve ÖSYM'ye gönderilecek başvuru listesine dâhil edilmeyeceklerdir.

Avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adaylığına geçiş ile idari yargı hâkim

adaylığı yazılı yarışma sınavına girecek adayların başvuru koşullarının mevcut olup olmadığı

açısından incelenecek, şartları taşıyanların adı ve soyadı yazılı liste Bakanlığımız

www.pgm.adalet.gov.tr adresinde 01 Aralık 2021 tarihinde ilân edilecektir. Şartları taşımadığı

tespit edilenlere durumları bildirilecek olup, bu adaylar yazılı sınava alınmayacaklardır.

I- Sınavın Yapılma Şekli ve Değerlendirilmesi

Tüm adayların, Sınava Giriş Belgelerinde yazılı "Sınav Saati'nden en az 1 saat önce

sınava girecekleri binanın önünde hazır bulunmaları zorunludur.

Sınav için gerekli olan iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete her bir aday için

ÖSYM tarafından temin edilecektir. Tüm adaylar, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmî

Gazete'de yayımlanan "Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına

İlişkin Yönetmelik" hükümlerine ve diğer ilgili mevzuata uymak zorundadır. Sınav bina/salonları

ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Kamera kayıtları

gerektiğinde kanıt olarak kullanılacaktır.

Adaylar testteki soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına

işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında

değerlendirilecektir.

Her aday sınavda, başvurduğu sınava ve diğer başvuru bilgilerine uygun soru kitapçığını

ve kendisi adına düzenlenmiş cevap kâğıdını kullanacaktır. Cevap kâğıdında adayın adı, soyadı,

T.C. Kimlik Numarası ve fotoğrafı yer alacaktır. Aday, verilen cevap kâğıdının kendisine ait olup

olmadığını, sınava başlamadan önce kendilerine verilen sınav evrakı ile Sınava Giriş

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Belgelerindeki bilgilerin uyuşup uyuşmadığını kontrol edecektir. Bilgilerin doğruluğunu kontrol

etmekten aday kendisi sorumlu olacaktır. Gerekli incelemeyi yaptıktan sonra sınav evrakı

bilgisinde uyumsuzluk tespit eden aday, salon başkanına başvurarak Sınava Giriş Belgesindeki

bilgilere göre düzenlenmiş sınav evrakını edinecektir. Gerekli kontrolü yapmadan kendisi için

düzenlenmemiş sınav evrakını kabul edip kullanan, cevap kâğıdında kendisine ait olmayan

bilgiler verdiği tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılır.

Sınavda sorular çoktan seçmeli olacak ve aşağıdaki konulardan oluşacaktır:

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testi: Tüm adaylar için ortak

ve zorunlu testlerden oluşur.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (6 soru), Matematik (6 soru), Türk Kültür

ve Medeniyetleri (6 soru), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (6 soru) ve Temel Yurttaşlık Bilgisi

(6 soru) konularıyla ilgili sorulardan,

Ortak Alan Bilgisi Testi: Anayasa Hukuku (7 soru), İdare Hukuku (7 soru), İdarî

Yargılama Usulü (7 soru), Hukuk Yargılama Usulü (7 soru) ve Medeni Hukuk (7 soru)

konularıyla ilgili sorulardan oluşur.

Adli Yargı Testi: Bu test, Adli Yargı Sınavına başvuran adaylar içindir.

Adli Yargı Testi: Borçlar Hukuku (6 soru), Ceza Hukuku (6 soru), Ceza Yargılama Usulü

(6 soru), Ticaret Hukuku (6 soru), İş Hukuku (5 soru), İcra ve İflas Hukuku (6 soru) konularıyla

ilgili sorulardan oluşur.

Adli Yargı-Avukat Testi: Bu test, Adli Yargı-Avukat Sınavına başvuran adaylar içindir.

Adli Yargı-Avukat Testi: Borçlar Hukuku (6 soru), Ceza Hukuku (6 soru), Ceza

Yargılama Usulü (6 soru), Ticaret Hukuku (6 soru), İş Hukuku (5 soru), İcra ve İflas Hukuku (6

soru) konularıyla ilgili sorulardan oluşur.

İdari Yargı Testi: Bu test, İdari Yargı Sınavına başvuran adaylar içindir.

İdari Yargı Testi: Borçlar Hukuku (Genel Hükümler, 7 soru), Ceza Hukuku (Genel

Hükümler, 7 soru), Vergi Hukuku (7 soru), Vergi Usul Hukuku (7 soru), Maliye-Ekonomi (7

soru) konularıyla ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşur

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinde 65 soru bulunacak

ve cevaplama süresi 80 dakika olacaktır.

Adli Yargı Testi, Adli Yargı-Avukat Testi ile İdari Yargı Testinde 35'er soru bulunacak

ve cevaplama süresi her bir test için 50'şer dakika olacaktır.

Adaylara her oturum için bir cevap kâğıdı ve bir soru kitapçığı verilecektir. Soru

kitapçıkları ve cevap kâğıtları, her testin cevaplama süresi tamamlandıktan sonra adaylardan

toplanacaktır.

Her sınav kendi içinde değerlendirmeye alınacaktır. Değerlendirme sırasında yalnız doğru

cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen

sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması

suretiyle puanlama yapılacaktır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi/konuları yirmi (20) tam puan üzerinden; Alan

Bilgisi Testi/konuları seksen (80) tam puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirilecektir.

Bu hesaplamada Alan Bilgisi Testi; Ortak Alan Bilgisi Testi (35 soru) ile Adli Yargı Testi

(35 soru)/ Adli Yargı-Avukat Testi (35 soru)/ İdari Yargı Testi (35 soru) toplamını (70 soru)

ifade eder. Bu değerlendirme yapılırken Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi konuları ile Alan

Bilgisi Testi konuları kendi aralarında eşit olarak puanlandırılacaktır.

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Buna göre; Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi'nde bulunan 5 konu ile Alan Bilgisi

Testinde bulunan 11 konu (İdari Yargı Sınavının Alan Bilgisi Testi 10 konu) ayrı birer alt test

olarak değerlendirilecektir. Bu 16 alt test (İdari Yargı Sınavı 15 alt test) için adayların ham

puanları ayrı ayrı hesaplanacaktır. Her alt test için sınava giren adayların ham puanları

kullanılarak ortalama ve standart sapma değerleri bulunacaktır. Bulunan ortalama ve standart

sapma değerleri kullanılarak her alt test için adayların ham puanları, ortalaması 50 ve standart

sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi'nde bulunan 5 alt test için hesaplanan standart

puanların her biri 1/5 ağırlıklandırma katsayısıyla çarpılarak toplanacak ve Genel Yetenek ve

Genel Kültür Testi Ağırlıklı Puanı bulunacaktır.

İdari Yargı Sınavı değerlendirme işlemlerinde; Alan Bilgisi Testinde bulunan 10 alt test

için hesaplanan standart puanların her biri 1/10 ağırlıklandırma katsayısı ile çarpılarak toplanacak,

Adli Yargı Sınavı ile Adli Yargı-Avukat Sınavının değerlendirme işlemlerinde ise Alan Bilgisi

Testinde bulunan 11 alt test için hesaplanan standart puanların her biri 1/11 ağırlıklandırma

katsayısı ile çarpılarak toplanacak ve Alan Bilgisi Testi Ağırlıklı Puanı bulunacaktır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Ağırlıklı Puanı, en büyüğü 20, en küçüğü Genel

Yetenek ve Genel Kültür Testi'nin bütününde hesaplanan en düşük ham puan değerinin 2/3 ile

çarpılması sonucu bulunacak değer olacak şekilde puanlara dönüştürülecek ve bu puan Genel

Yetenek ve Genel Kültür Testi Başarı puanı olarak adlandırılacaktır.

Alan Bilgisi Testi Ağırlıklı Puanı, en büyüğü 80, en küçüğü Alan Bilgisi Testi'nin

bütününde hesaplanan en düşük ham puan değerinin 8/7 ile çarpılması sonucu bulunacak değer

olacak şekilde puanlara dönüştürülecek ve bu puan Alan Bilgisi Testi Başarı puanı olarak

adlandırılacaktır. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Başarı Puanı ile Alan Bilgisi Testi Başarı

Puanı'nın toplanması ile Genel Başarı Puanı hesaplanacaktır.

Bu hesaplamalar sonucu, adayların başvurularına ve aldıkları testlere göre;

Adli Yargı Genel Başarı Puanı, Adli Yargı-Avukat Genel Başarı Puanı ve/veya İdari

Yargı Genel Başarı Puanı hesaplanacaktır.

Adayların, oturuma ait cevap kâğıdında sorulara karşılık gelen cevap seçeneklerinin hiç

birini işaretlememiş olmaları durumunda ilgili oturumdaki test veya testlerden 0 (sıfır) standart

puan aldıkları kabul edilir.

Adli Yargı Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan

başlanmak üzere ilan edilen kadronun (800) iki katı fazlası olan 2400 aday mülakata katılmaya

hak kazanacaktır. 2400 üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından

yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 2400'e ulaşmadığı takdirde

sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır.

Adli Yargı-Avukat Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan

adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (100) iki katı fazlası olan 300 aday mülakata

katılmaya hak kazanacaktır. 300 üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı

tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 300'e ulaşmadığı

takdirde sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır.

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İdari Yargı Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan

başlanmak üzere ilan edilen kadronun (100) iki katı fazlası olan 300 aday mülakata katılmaya hak

kazanacaktır. 300 üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak

mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 300'e ulaşmadığı takdirde sadece 70 ve

üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır.

Sınav sonuçları, her sınav için ayrı ayrı açıklanacak, ÖSYM'nin internet sayfasından

duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav

sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve

aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ

hükmündedir.

Kontenjana giren adayların sınav sonuç bilgisinde, "Mülakata katılmaya hak kazandınız.

Mülakat tarihlerini Adalet Bakanlığı'nın internet sayfasından takip ediniz."; 70 ve üzerinde puan

alan ancak, kontenjana giremeyen adaylar için "Kontenjan nedeniyle mülakata katılmaya hak

kazanamadınız."; 70 puanın altında puan alan adaylar için ise "Kazanamadınız." ibaresi

yazılacaktır.

İ- Sınava Geç Başvuru

Geç başvuru günü, 18 Kasım 2021 tarihinde olup, adaylar başvurularını başvuru

merkezinden veya https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapacaklar ve sınav ücretini

yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

Geç başvuru gününde başvuru yapan adayların sınav ücreti, 1 sınava katılan adaylar için

375,00 TL, 2 sınava katılan adaylar için 562,50 TL, 3 sınava katılan adaylar için 750,00 TL'dir.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin

internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile

yatırılacaktır.

Geç başvuru gününde sınava başvuru yapan ve sınav ücretini yatıran Avukatlık

mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adayları G/1 bendinde istenilen belgeleri 23 Kasım 2021

tarihinde saat 23:59:59'a kadar e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe

Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden

elektronik ortamda gönderecektir. Mülakata katılmaya hak kazanan avukatlık mesleğinden adli

yargı hakim ve savcı adaylarından, G/1 bendinde istenilen ve elektronik ortamda gönderilen

belgeler mülakat öncesinde ayrıca istenecektir.

Geç başvuru gününde sınava başvuru yapan ve sınav ücretini yatıran Hukuk Fakültesi

dışında hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren Siyasal Bilgiler, İdari Bilimler, İktisat

ve Maliye alanlarından en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olan İdari Yargı hakim

adaylarından, elektronik ortamda kontroller yapılırken tereddüt olması halinde adayların

ÖSYM'ye bildirdikleri iletişim bilgileri üzerinden irtibat kurularak ilgili belgeler istenecektir.

Adaylar istenilen belgelerini elektronik ortamda Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'ne

göndereceklerdir.

Hukuk Fakültesi dışında hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren Siyasal

Bilgiler, İdari Bilimler, İktisat ve Maliye alanlarından en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu

olan ve mülakata katılmaya hak kazanan idari yargı hakim adaylarından mülakat öncesinde

transkript ile mezuniyet belgeleri ayrıca istenecektir. (belgelerin onaylı örneği kabul edilecektir)

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Mülakat öncesinde istenilen belgeleri teslim etmeyen, gerçeğe aykırı beyanda bulunan,

2802 sayılı Kanunda belirtilen nitelikleri taşımadığı tespit edilen adaylar mülakata alınmayacak

olup aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

(Geç başvuru gününde Hukuk Fakültesi mezunu olarak İdari Yargı Hakim Adaylığı ve

Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı yazılı yarışma sınavlarına başvuru yapan adaylardan

herhangi bir belge istenilmeyecektir.)

J- Sınav Sonucuna İtiraz

Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik

ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün

sonra başlamak üzere), ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "Adaylar Tarafından Dilekçe

Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri" konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini

kullanarak ÖSYM'ye başvurmalıdırlar. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise, sınav tarihinden

itibaren 3 iş günü içerisinde aynı şekilde yapılmalıdır (Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava

açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma süresini durdurmaz). Bu adayların inceleme

masrafları karşılığı, ÖSYM'nin T.C. Halkbank Ankara Kurumsal Şubesi TR40 0001 2009 4520

0044 0002 07 numaralı hesabına gerekli ücreti yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine

eklemeleri gerekir. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara

adresine ulaştırılmalıdır. ÖSYM süresi içinde yapılan itirazları inceleyecek, sonuçlarını adaylara

ve gerektiğinde ilgili kuruma 10 gün içerisinde posta ile bildirecektir. Süresi geçtikten sonra

yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb.

bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış dilekçeler işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. ÖSYM, uygun gördüğü

takdirde aday dilekçelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecek

ve/veya adayların vermiş olduğu dilekçeleri https://ais.osym.gov.tr internet adresinden

cevaplayabilecektir.

K- ÖSYM'de bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya sureti, yargı organlarının aksi

kararları olmadıkça, aday dâhil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez ve verilmez. Ancak; adaylar,

"Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri" konulu duyuru doğrultusunda

adaylar, sınavda kullanmış oldukları kendi soru kitapçığı ve cevap kağıdının görüntüsünü

ÖSYM'de (Ankara'da), her oturum ayrı ayrı olmak üzere ücreti karşılığı, 6114 sayılı Kanun'un

7. maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen imha süresi sona ermeden inceleyebileceklerdir.

L- Sınavda uygulanacak soruların telif hakları ÖSYM'ye aittir. Sorular, ÖSYM Yönetim

Kurulu tarafından yayımlanmasına karar verilenler hariç, hiçbir kişi veya kuruma verilmez.

Sorular, basılı veya internet ortamında yayımlanamaz. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan, hangi

amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi,

herhangi bir yolla çoğaltılması, kullanılması veya yayımlanması yasaktır. Aksi yönde fiillere

karşı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince kanuni yollara başvurulacaktır. Sınava

giren adaylar, bu durumu kabul etmiş sayılırlar.

DUYURULUR. 9702/1-1

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Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli

Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı

Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul

ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Başvuru başlangıç tarihi : 13.10.2021

Son başvuru tarihi : 28.10.2021

Ön değerlendirme açıklama tarihi : 08.11.2021

Giriş sınavı tarihi : 11.11.2021

Sonuç açıklama tarihi : 16.11.2021

Sonuçların açıklanacağı internet sitesi : www.deu.edu.tr

Başvuruda bulunacakların ilanda belirtilen başvuru başlangıç tarihi ile son başvuru tarihi

arasında ilgili birime başvurmaları gerekmektedir.

GENEL ŞARTLAR

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil

sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan

almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme

ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

ÖZEL ŞARTLAR

Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine

sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak

şartı aranır.

MUAFİYET

Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da

sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu

tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında

öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası

kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak

başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Dilekçe

Özgeçmiş

Öğrenim belgesi

Transkript

YDS belgesi veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil

sınavından almış oldukları puanı belirten belge

ALES belgesi

Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postada meydana gelecek gecikmeler

dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması

şarttır.

İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

(*) Belirtilen Meslek Yüksekokulu programına ait kadro ilanına başvurularda ALES (EA)

puan türü kullanılacaktır.

(**) Belirtilen Meslek Yüksekokulu programına ait kadro ilanına başvurularda ALES

(SAY) puan türü kullanılacaktır.

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BİRİM/

ANABİLİM DALI/

PROGRAMI DALI

UNVAN DERECE ADET NİTELİKLER

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

Yabancı Diller

Öğretim

Görevlisi

(ders

verecek)

3 1

İngiliz Dili Eğitiminde doktora yapmış

olmak. Yükseköğretim kurumlarında en

az 5 yıl alanında ders verme deneyimine

olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından

kabul edilen merkezi yabancı dil

(İngilizce) sınavından en az 85 puan

veya eşdeğerliği kabul edilen bir

sınavdan bu puan muadili bir puana

sahip olmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi

Dokümantasyon ve

Sekreterlik

(*)

Öğretim

Görevlisi

(ders

verecek)

6 1 Yönetim ve Organizasyonda tezli yüksek

lisans yapmış olmak.

Anestezi

(**)

Öğretim

Görevlisi

(ders

verecek)

3 1 Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı

olmak.

İlan olunur. 9600/1-1

—— • ——

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

04.10.2021 tarihli ve 31618 sayılı Resmî Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan İliç

Dursun Yıldırım Meslek Yüksekokulu Doktor Öğretim Üyesi kadrosu ilan niteliği aşağıdaki

şekilde düzeltilmiştir.

İLİÇ DURSUN YILDIRIM MESLEKYÜKSEKOKULU

PROGRAM K. UNVANI ADEDİ DERECE AÇIKLAMA BAŞVURU YERİ

TIBBİ

LABORATUVAR

TEKNİKLERİ PR.

DOKTOR

ÖĞRETİM

ÜYESİ

1 5

Kimya Anabilim Dalında

doktora yapmış olmak.

Farmakofor Modelleme ve

Sitotoksik Aktivite konuları

üzerine çalışmalar yapmış

olmak.

İLİÇ DURSUN

YILDIRIM

MESLEK

YÜKSEKOKULU

İlan olunur. 9725/1-1

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Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim

Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda

Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim

Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi

Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamındaki koşulları

ve ilanda belirtilen özel şartları sağlayan adaylar, aşağıda belirtilen başvuru belgelerini

insankaynaklari@fbu.edu.tr e-posta adresine gönderebilirler. Şahsen veya posta yoluyla yapılan

başvurular değerlendirilmeyecektir.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrosu Başvuru Belgeleri:

1. İlgili Akademik Birime hitaben yazılmış, başvurulan bölüm ve adayın iletişim

bilgilerini içeren başvuru dilekçesi.

2. YÖK formatlı özgeçmiş

3. Lisans ve lisansüstü diplomalar

4. Lisans Transkripti

5. ALES Sonuç Belgesi

6. Yabancı Dil Belgesi

7. Kimlik Kartı fotokopisi

8. Bir adet vesikalık fotoğraf

9. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)

10. Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)

11. Yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi,

12. Lisansüstü eğitimi devam edenler için öğrenci belgesi.

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi:

İlan Başlama (İlk Başvuru) Tarihi : 13.10.2021

İlan Bitiş (Son Başvuru) Tarihi : 27.10.2021

Ön Değerlendirme Tarihi : 01.11.2021

Giriş Sınavı Tarihi : 03.11.2021

Sonuç Açıklama Tarihi : 08.11.2021

Sonuçların açıklanacağı web adresi : www.fbu.edu.tr

İletişim Bilgileri : insankaynaklari@fbu.edu.tr, Tel: 0216 910 1907

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AKADEMİK

BİRİM

BÖLÜM/

PROGRAM

KADRO

SAYISI

KADRO

UNVANI AÇIKLAMA

Sağlık

Hizmetleri

Meslek

Yüksekokulu

Diyaliz 1 Öğr. Gör.

Hemşirelik lisans mezunu olup, iç

hastalıkları veya cerrahi hemşireliği

alanında tezli yüksek lisans mezunu

olmak.

Mühendislik

ve Mimarlık

Fakültesi

İç Mimarlık

ve Çevre

Tasarımı

(İngilizce)

1 Arş. Gör.

İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre

Tasarımı, Mimarlık Bölümlerinden

birinde lisans mezunu olup, ilgili

alanlardan birinde yüksek lisans yapıyor

/ yapmış olmak. YDS veya eşdeğerliliği

YÖK tarafından kabul edilen dil

sınavlarından 85 ve üzeri İngilizce dil

puanına sahip olmak.

9614/1/1-1

—— • ——

Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerinin; Doktor Öğretim Üyesi

kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma

Yönetmeliği'nin ilgili maddesi uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuru için; başvuru dilekçesi, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini

içeren YÖK formatlı özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık/sanatta yeterlilik)

belgeleri, YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil

(İngilizce) belgesi, yurt dışından alınan diplomalar için onaylı denklik belgesi, kimlik kartı

fotokopisi ilanın başvuru süresi içerisinde insankaynaklari@fbu.edu.tr e-posta adresine

gönderilmelidir. 4 adet bilimsel çalışmaları ve yayınları içeren dosya elektronik ortamda

iletilebilir veya CD/USB ilan süresi içerisinde teslim edilebilir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan

başvurular değerlendirilmeyecektir.

İlan Başlama ve Bitiş Tarihi : 13 Ekim - 27 Ekim 2021

İletişim Bilgileri : insankaynaklari@fbu.edu.tr, Tel: 0216 910 1907

AKADEMİK

BİRİM

BÖLÜM/

PROGRAM

KADRO

SAYISI

KADRO

UNVANI AÇIKLAMA

Mühendislik ve

Mimarlık

Fakültesi

İç Mimarlık

ve Çevre

Tasarımı

(İngilizce)

1 Dr. Öğr.

Üyesi

İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre

Tasarımı, Mimarlık Bölümlerinden

birinden lisans mezunu olup, İç

Mimarlık veya İç Mimarlık ve Çevre

Tasarımı alanında doktora yapmış

olmak. YDS veya eşdeğerliliği YÖK

tarafından kabul edilen dil sınavlarından

85 ve üzeri İngilizce dil puanına sahip

olmak.

Sağlık

Hizmetleri

Meslek

Yüksekokulu

İlk ve Acil

Yardım

1 Dr. Öğr.

Üyesi

Tıp Fakültesi mezunu olup, uzmanlığını

göğüs cerrahisi alanında almış olmak.

Toraks Travmaları ve Toraks Acilleri

konularında çalışmaları olmak.

9614/2/1-1

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İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun

4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak

üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan

"Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması

esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 10 adet sözleşmeli personel

alınacaktır.

Sıra

No Unvanı Adet Cinsiyet

KPSS

Puan

Türü

Aranan Nitelikler

1 Büro

Personeli 1

Kadın

veya

Erkek

KPSSP3

Herhangi bir lisans programından

mezunu olmak. MEB onaylı

Bilgisayar Programcılığı

sertifikasına sahip olmak (en az iki

programlama dilini bildiğini

belgelendirmek). Ağ Sistemleri ve

Yönlendirme sertifikasına (en az

400 saat), Veri Analizi ve

Raporlama sertifikasına sahip

olmak.

2 Büro

Personeli 1

Kadın

veya

Erkek

KPSSP93

Üniversitemiz engelli biriminde

çalıştırılmak üzere: Herhangi bir ön

lisans programından mezun olmak.

Bilgisayar İşletmeni sertifikasına

sahip olmak. MEB onaylı İşaret Dili sertifikasına sahip olmak (en az 120

saat)

3 Destek

Personeli 5 Erkek KPSSP94

Ortaöğretim kurumlarının herhangi

bir alanından mezun olmak.

Temizlik görevini yapmaya engel

olacak sağlık sorunu bulunmamak.

Alınacak personel temizlik

hizmetlerinde kullanılacaktır.

4 Destek

Personeli 1 Erkek KPSSP94

Ortaöğretim kurumlarının herhangi

bir alanından mezun olmak. SGK ile

belgelendirmek kaydıyla en az 1 yıl

bahçıvanlık konusunda deneyim

sahibi olmak ve bahçıvanlık eğitimi

almış olmak. Seracılık Eğitim

Sertifikasına sahip olmak (en az 120

saat), Süs Bitkileri Yetiştiriciliği

sertifikasına sahip olmak. Alınacak

personel bahçe bakım ve temizlik

hizmetlerinde kullanılacaktır.

5

Koruma ve

Güvenlik

Görevlisi

2 Erkek KPSSP93

Özel Güvenlik ile ilgili herhangi bir

ön lisans programından mezun

olmak.

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BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

Genel Şartlar:

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları

taşımak,

2) Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.

3) 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans

düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Adayların

KPSS puanının, başvurduğu ilanın KPSS puan türünde uygun olması gerekmektedir.

4) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor

olmak.

5) Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B

maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi

nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar

Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih

tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam

edilemezler." hükmüne uygun olması.

6) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince "İşe

alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması,

işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…" hallerinde

hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

7) Görevini yapmasına engel hastalığı bulunmamak.

Özel Şartlar:

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

1) 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Güvenlik Soruşturması

ve Arşiv Araştırması Kanunu" gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv

araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden sözleşme imzalanacak aday ile

iletişime geçilecektir.

2) Aday 170 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile

kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması.

3) Vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmamak.

4) Vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

5) Müracaat tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak

6) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik

görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz

edecekleri zaman belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)

Destek Personeli

1) Müracaat tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

Adaylar başvurularını ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün

içinde (mesai saati bitimine kadar) şahsen veya posta yolu yapılacaktır. Postadaki gecikmeler

dikkate alınmayacaktır. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular, eksik belge ile yapılan

başvurular, nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları ile faks veya internet üzerinden

yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

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Başvuru Başlangıç : 13/10/2021 (Mesai Başlangıcı)

Başvuru Bitiş : 28/10/2021 (Mesai Bitimi)

Başvuru Adresi : İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı

Gazi Mustafa Kemal Mahallesi, Kaynaklar Caddesi Seyrek, Menemen, İZMİR

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

1- Başvuru Formu Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir. (Fotoğraflı ve

imzalı), (İlan numarası ve unvanı belirtilmek zorundadır),

2- Nüfus cüzdanı/ T.C. kimlik kartı fotokopisi (Net ve okunur olmalıdır.)

3- Diploma fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilecek olup,

sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)

4- 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi , (Sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)

5- Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için), (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul

edilecektir.)

6- Adli Sicil Kaydı (e-Devletten resmi kurum/ memuriyet seçeneği kullanılmalı)

7- Başvurulan unvanda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge/ katılım belgesi/

sertifika.

8- Detaylı Hizmet Dökümü (e-Devletten SGK tescil ve hizmet dökümü/ barkotlu belge

oluştur seçeneği kullanılmalı)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

2020 KPSS (B) KPSS (P3), KPSS (P93), KPSS (P94) grubu puan sıralamasına (KPSS

puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması

halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.) göre hak kazanan adayın ismi başvuru

bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.bakırcay.edu.tr adresinden ilan

edilecektir. İlan edilen kadronun 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen

adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar,

sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme

şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz www.bakırcay.edu.tr adresinden ayrıca ilan edilecektir.

Atanmaya hak kazanan adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren belirtilen süre

içerisinde istenilen belgeler ile İzmir Bakırçay Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na şahsen

müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya

müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.

Atanmaya hak kazanan adaylardan zamanında başvuran olmadığı takdirde veya aranan

şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak

sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat

yapılmayacaktır.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik

–– Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 8. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

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