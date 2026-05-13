Trump'tan ABD medyasına İran konusunda "vatana ihanet" suçlaması

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan medyasının İran'ın askeri başarısı hakkında yaptığı haberleri "vatana ihanet" olarak nitelendirdi ve bu haberlerin 'yalan haber' olduğunu savundu.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'la ilgili haberleri dolayısıyla "yalan haber medyası" olarak nitelendirdiği bazı medya kuruluşlarını hedef aldı.

Trump, açıklamasında, İran'ın savaşta askeri açıdan "başarılı" olduğu yönünde haberler yaptığını belirttiği gazete ve televizyon kanalları için ağır ifadeler kullandı.

ABD Başkanı, "Yalan haber medyası, İranlı düşmanın bize karşı askeri açıdan başarılı olduğunu söylediğinde, bu o kadar yanlış ve saçma bir iddia ki adeta vatana ihanet sayılır. Onlar düşmana yardım ve yataklık ediyorlar." ifadelerine yer verdi.

ABD'nin İran donanmasına ait 159 geminin tamamını batırdığını ileri süren Trump, "Bunların yaptığı, hiç olmaması gereken yerde İran'a boş yere umut vermektir. Sadece kaybedenler, nankörler ve aptallar Amerika aleyhinde argümanlar üretir." yorumunu yaptı.

Ceyhun Pulat:

Erkekler yönetim kurduğu her yerde aynı saçmalık, kız medyacılara da hakaret, polis güçlerine de.

Seher Özcan:

Türkiye'de de aynı durum. Medya her zaman ülkenin aleyhine haber yapıyor. Avrupa'da böyle şey yok. Orada düzen var. Disiplin var. Burada herkes kendi halini yapıyor. İşte böyle oluyor işte.

Hasan Aslan:

Yahu medya niye her şeyi bu kadar dramatik hale getiriyor ya... Adamlar sadece haber yapıyor işte, niye bunu vatana ihanet diye nitelendiriyorsun? Hayvanlara bile bu kadar saldırgan davranmayız normalde. Medya eleştirmek bir şey ama bunu vatana ihanet demek biraz abartı değil mi? Uykusuz kaldığım için belki de çok anlayamadım ama bu mantık bana biraz saçak geldi.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

