Hantavirüsten sonra şimdi de Norovirüs! 1700’den fazla kişi karantinaya alındı

Dünya genelinde hantavirüs endişeleri devam ederken, bu kez ABD çıkışlı dev bir kruvaziyer gemisinde norovirüs salgını patlak verdi. Fransa’nın Bordeaux kentine ulaşan kruvaziyer gemisinde1 kişinin ölmesi sonrası 1700’den fazla kişi karantinaya alındı. Norovirüs, mide ve bağırsak sistemini etkileyen, bulaşıcılık oranı yüksek bir virüs olarak biliniyor.

OKYANUSTA İLERLERKEN 115 KİŞİ RAHATSIZLANDI

Princess Cruises tarafından işletilen “Caribbean Princess” isimli kruvaziyer gemisinde norovirüs salgını tespit edildi. ABD medyasında yer alan haberlere göre, 28 Nisan’da sefere çıkan ve Dominik Cumhuriyeti’ne gitmek üzere Kuzeybatı Atlas Okyanusu’nda yol alan gemide 102 yolcu ile 13 mürettebat rahatsızlandı.

1700’DEN FAZLA KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI

Daha Fransa’nın Bordeaux kentine ulaşan kruvaziyer gemisinde virüs şüphesi nedeniyle geniş çaplı önlem alındı. Yetkililer, 1700’den fazla kişinin karantinaya alındığını duyurdu.

Gemide temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının artırıldığı, hasta yolculardan test yapılması amacıyla dışkı örnekleri toplandığı öğrenildi.

ŞİDDETLİ KUSMA VE İSHALE NEDEN OLUYOR

Uzmanlar, mide ve bağırsak sistemini etkileyen norovirüsün oldukça bulaşıcı olduğuna dikkat çekiyor. Virüsün şiddetli kusma ve ishale yol açtığı, ağır vakalarda ise hayati risk oluşturabilecek susuzluğa neden olabileceği belirtiliyor.

Bazı hastalarda yoğun kusma nedeniyle kaburga kırıkları oluşabildiği de ifade edildi.

Norovirüsün; enfekte kişilerin kusmuğu veya dışkısıyla temas, kirlenmiş yiyecekler, ortak kullanılan mutfak ekipmanları ve temas edilen yüzeyler aracılığıyla yayılabildiği kaydedildi.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Princess Cruises şirketi yaşanan salgınla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “Geminin her alanını hızla dezenfekte ettik ve yolculuk boyunca ek dezenfeksiyon işlemleri uyguladık. 11 Mayıs'ta Port Canaveral'a varışta, Caribbean Princess bir sonraki seferine çıkmadan önce kapsamlı bir temizlik ve dezenfeksiyon işleminden geçecektir” ifadeleri kullanıldı.

NOROVİRÜS NEDİR?

Norovirüs; mide bulantısı, kusma, ishal ve karın ağrısı gibi belirtilerle ortaya çıkan bulaşıcı bir virüs olarak biliniyor.

Abdullah Karlıdağ
Yorumlar (3)

Düşünür:

Tiyatro 1 coronavirüs tiyato 2 hantavirüs tiyatro 3 norovirüs

Mustafa Sözer:

yakalan da tiyatro mu bale mi gorursun

Aytekin Balpınar:

yine birilerini zengin edecekler.inanmayın.covid 19 da tehlikeli dediler.yüklerini tuttuktan sonra biz yanılmışız dediler,gribin bir türü dediler

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

