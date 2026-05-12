2026 yılı yaş çay alım fiyatı kilogram başına 35 lira olarak belirlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2026 yılı yaş çay alım fiyatını kilogram başına 35 lira olarak duyurdu. Böylelikle söz konusu fiyatlamada yaklaşık yüzde 37,6'lık artışa gidilmiş oldu.

YÜZDE 37'LİK ARTIŞ

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu fiyatın kilogram başına 35 lira olarak belirlendiği belirtildi. Böylelikle yaş çay alım fiyatında yaklaşık yüzde 37,6'lık artışa gidilmiş oldu.

ÇAYKUR'un 2025'te 49 yaş çay fabrikasında 823 bin ton yaş çay alımı yaptığına işaret edilen açıklamada, "ÇAYKUR, bu yıl ortalama aynı miktarda alım yapmayı hedeflemektedir. 2025 yılında kilogram başına 25,44 lira olan yaş çay bedeli 2026 yılı için 35 lira olarak belirlenmiştir. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını dileriz." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan açıklamada, geçen yıl yaş çay rekoltesinin 1 milyon 340 bin ton olduğu da anımsatıldı. 

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde; 

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıBahri Şahin:

ÇAYKUR'un üreticilere düşün kapısı açması oldukça iyi bir karar. Zaten rize'deki çiftçiler bundan çok memnun olcak yani.

Haber YorumlarıHasan Köse:

Ama yani doğru mu bilmiyorum! Fiyat artsın güzel ama enflasyon bunu yiyor değil mi! Avrupa'da çiftçilere nasıl destek veriliyor görseniz! Orada devlet çok daha ciddi yardımlar yapıyor! Bizde böyle ara sıra zam yapıp oldu diye salladık mı yeterli oluyor acaba!

Haber YorumlarıGülsüm Yağçı:

çiftçilerimiz için gerçekten sevindirici bir haber, bu zam çok gerekli bir adımdı.

Haber YorumlarıHakimbey:

Allah üreticinin yardımcısı olsun, tüccar 27 bile vermiyor, devletin dediğini dinlemiyor, hoş 35 TL bile yapılan masrafı çıkarmıyor

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

