Tuvalette doğurduğu bebeğini çöpe atan anne 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Kastamonu'da 9 ay boyunca hamileliğini ailesinden saklayarak tuvalette bebeğini doğuran anne C.Ç., bebeğini poşete sararak çöp konteynerinin yanına bıraktığı için 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olay sonrası bebeğin durumu kritikken, sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kastamonu'da 9 ay boyunca hamileliğini ailesinden saklayarak tuvalette doğurduğu bebeği poşete sarıp çöp konteynerinin yanına bırakan anne, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2 Kasım 2023 tarihinde Kastamonu il merkezi Kuzeykent Mahallesi'nde Karadut Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar tarafından çöp konteynerinin yanında çöp poşetine sarılı vaziyette erkek bebek bulundu. Sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk müdahalesinin ardından yeni doğan bebek, yoğun çabalar sonucunda hayata döndürüldü. Olayın ardından Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, çöpte bulunan bebeğin annesinin C.Ç. (20) olduğu tespit edildi. Ailesinden habersiz tuvalette doğum yaptığı belirlenen C.Ç., tuvalette düşürdüğü bebeğini öldüğü gerekçesiyle çöp poşetine bağlayarak akli dengesi yerinde olmayan babasıyla çöpe attırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Olayın ardından C.Ç. tutuklandı.

Öte yandan, tedavi altına alınan bebeğin ise Ankara'daki tedavisinin ardından sağlığına kavuştuğu ve koruyucu aile tarafından bakımının üstlenildiği öğrenildi.

Olayın ardından Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde, C.Ç. hakkında "kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürme" suçlamasıyla açılan dava görülmeye devam devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık C.Ç. ile taraf avukatlar katıldı. Bebek B.G.'nin vasisi S.K., mütalaaya karşı bir diyeceğinin olmadığını belirterek, "Bebeğin vasiliğini aldığımdan ötürü çok mutluyum" dedi.

B.G.'nin babası K.G. ise bebeğin annesi C.Ç.'den şikayetçi olmadığını söyledi.

Tutuklu sanık C.Ç. de, "Çok pişmanım. Tutuklu kaldığım sürede çocuğumdan haber alamıyorum. Çocuğum için tutuksuz yargılanmak istiyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" diye konuştu.

Sanık avukatını da dinleyen mahkeme heyeti, "alt soydan kendisini beden ve ruh olarak savunamayacak olan kişiye karşı nitelikli kasten öldürme" suçundan C.Ç.'ye müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, suçun teşebbüs aşamasında kalması ve C.Ç.'nin suç tarihinde 18 yaşından küçük olmasından ötürü cezayı 12 yıla kadar düşürdü. - KASTAMONU

Haber YorumlarıAbdullah Güneş:

Kadınlar bazen çocuklarına layık olamıyor yani ???+? Olay ne olursa olsun bu kadar vicdansızlık yapan insanlar var... Erkekler böyle bir şeyi asla yapmazdı ??

Haber YorumlarıFikri Akpınar:

Çok üzücü bir olay ?? Ama bu tür durumlar ekonomik zorluklarla da bağlantılı değil mi? ?? Gençlerin iş bulamadığı, maddi sıkıntıda olduğu dönemlerde böyle trajediler oluyor... Devletin desteği lazım ??

Haber YorumlarıMehmed Uğur Erdem:

Yazık be çöpte bulunan bebekle ilgili hiçbir haber okumadım ama Kastamonu'da bunca sene yaşıyorum ve sokaklar bi tuhaf oluyo ya!

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

