Haberler

Telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, 14 milyon lira dolandıran çete çökertildi

Adana merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp 14 kişiyi yaklaşık 14 milyon lira dolandırdığı belirlenen 28 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 22’si tutuklanırken, 20 milyon lira değerindeki kripto varlık ile 1 arsaya el konuldu.

  • Adana merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı, 22'si tutuklandı.
  • Şüpheliler, telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak 14 kişiyi yaklaşık 14 milyon lira dolandırdı.
  • Operasyonda 23 kripto cüzdanı (yaklaşık 20 milyon lira) ve 1 arsaya el konuldu.

14 KİŞİYİ 14 MİLYON LİRA DOLANDIRDILAR

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla aradıkları kişilere kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak korku ve paniğe sürükleyen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucunda çetenin, 4’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 14 kişiyi yaklaşık 14 milyon lira değerinde altın, ziynet eşyası, nakit para ve döviz alarak dolandırdığı tespit edildi.

10 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Soruşturma kapsamında Adana merkezli İzmir, Mersin, Kırklareli, Tekirdağ, Ankara, İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep ve Osmaniye’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 28 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sırasında ayrıca 25 kişinin daha dolandırılmasının önüne geçildiği öğrenildi.

KRİPTO CÜZDANLARINA VE ARSAYA EL KONULDU

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin suçtan elde ettiği değerlendirilen 1 arsa ile yaklaşık 20 milyon lira bakiyesi bulunan 23 kripto cüzdanına da tedbir kararı uygulandı.

ÇORBA İÇTİKLERİ ANLAR KAMERADA

Öte yandan şüphelilerin mağdurların yanına gittiği anlar ile dolandırıcılık sonrası bir restoranda çorba içtikleri anların güvenlik kameralarına yansıdığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
veysel B:

