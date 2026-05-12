Haberler

Arda Turan hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın yıldızını istiyor

Arda Turan hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın yıldızını istiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Ligi takımlarından Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak adına kolları sıvadı. Genç Türk teknik adam, Fenerbahçe forması giyen İsmail Yüksek ile Galatasaray'ın yıldız ismi Eren Elmalı'yı kadrosunda görmek istiyor.

  • Arda Turan, Shakhtar Donetsk için Fenerbahçe'den İsmail Yüksek ve Galatasaray'dan Eren Elmalı'yı transfer listesine aldı.
  • Shakhtar Donetsk yönetimi, İsmail Yüksek için Fenerbahçe'ye bonservis teklifi yapmaya hazırlanıyor.
  • Arda Turan, Shakhtar Donetsk ile Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e girmeyi hedefliyor.

Shakhtar Donetsk ligde şampiyonluğa ulaşan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarı isteyen Arda Turan, dinamik ve savaşçı bir takım için düğmeye bastı. Genç Türk teknik adam, transfer çalışmaları kapsamında rotasını Fenerbahçe ve Galatasaray'a çevirdi. 

ORTA SAHAYA DİNAMO: İSMAİL YÜKSEK

Ukrayna basınında yer alan habere göre; Arda Turan’ın listesindeki ilk isim, Fenerbahçe ve A Milli Takım’ın vazgeçilmezi İsmail Yüksek. Genç teknik adamın, İsmail’in bitmek bilmeyen enerjisi ve top kesme özelliğini Şampiyonlar Ligi’ndeki sert rakiplere karşı kilit faktör olarak gördüğü belirtilen haberde, Shakhtar yönetiminin de sarı-lacivertli kulübün kapısını hatırı sayılır bir bonservis teklifiyle çalmaya hazırlandığı aktarıldı. 

SOL BEKE EREN ELMALI

Turan’ın savunmanın soluna düşündüğü isim ise Galatasaray’ın parlayan yıldızı Eren Elmalı oldu. Eren’in hücum bindirmelerini ve disiplinli oyununu kendi oyun sistemine tam uyumlu bulan Arda Turan'ın yönetimden milli oyuncuyu talep ettiği ifade edildi. 

DEVLER LİGİ'NDE BAŞARI İSTİYOR

Genç teknik adam bu hamleleriyle birlikte Şampiyonlar Ligi’nde adını ilk 24'e yazdırıp adından tüm dünyada söz ettirmeyi hedefliyor. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Bolu Belediyesine yönelik soruşturmada iddianame tamamlandı

CHP'li Belediye Başkanı hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı
13 yaşındaki kız çocuğuna istismar davasında anne de tutuklandı

33 kişi tutuklanmıştı! Bir ilimizi ayağa kaldıran olayda yeni gelişme
7 kentimizi sel ve dolu vurdu, hayat durma noktasına geldi

7 kentimizi birden vurdu, önüne ne kattıysa sürükledi

Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıvedat cici:

kardeşim elmalı olmaz kutucuyu al yapıştır

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Gürcüm:

Arda Turan'ın bu kararı bence biraz erken ?? Erkek oyuncuları tercih etmesi ilginç çünkü kadın oyuncularımız da çok yetenekli ?? Niye hep erkek oyuncular talep edilir anlamıyorum ??

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet İkbal Erdoğan:

ya bizde de böyle transfer yapabilen başkanlar olsa, avrupada böyle şeyler normal ama türkiye'de hayal

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErtan Gül:

şu arda turan'ın neden böyle hareketler yaptığını merak ediyorum, acaba şakhtar'ın sahibi mi istedi yoksa başka bir sebep var mı, çünkü fenerbahçe ve galatasaray asla bu oyuncuları vermezler bence, bir de ismayıl yüksek gibi genç bir oyuncunun ukrayna'ya gitmesi biraz garip geliyor, acaba arkada başka anlaşmalar mı var

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rozeti taktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü

Rozeti taktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü
Hacıosmanoğlu'ndan olay sözler: Parmağımla dokunsam şampiyondu

Hacıosmanoğlu: Parmağımla dokunsam şampiyondu
Bakan Tekin'den ezber bozan müfredat çıkışı: O ifadelerin hepsi değiştirildi

Müfredatta dikkat çeken değişiklik: O ifadelerin hepsi değiştirildi
Gençlerbirliği, Trabzonspor karşısında 18 yıllık özlemi dindirmek istiyor

Trabzonspor'u yenerlerse 18 yıl sonra bir ilk olacak

Genç kadının ortaokul öğretmenine attığı mesaj olay oldu

Genç kadının ortaokul öğretmenine attığı mesaj olay oldu
Anderson Talisca sezonu kapadı

Kimse böyle bitmesini beklemiyordu

Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Oktay Saral'dan sert tepki: Haddini bileceksin

Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Beştepe'den sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde: 24 ay geri ödemesiz kredi sağlanacak

Erdoğan kürsüden müjdeyi verdi: 24 ay geri ödemesiz kredi sağlanacak