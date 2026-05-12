Arda Turan hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın yıldızını istiyor

Shakhtar Donetsk ligde şampiyonluğa ulaşan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarı isteyen Arda Turan, dinamik ve savaşçı bir takım için düğmeye bastı. Genç Türk teknik adam, transfer çalışmaları kapsamında rotasını Fenerbahçe ve Galatasaray'a çevirdi.

ORTA SAHAYA DİNAMO: İSMAİL YÜKSEK

Ukrayna basınında yer alan habere göre; Arda Turan’ın listesindeki ilk isim, Fenerbahçe ve A Milli Takım’ın vazgeçilmezi İsmail Yüksek. Genç teknik adamın, İsmail’in bitmek bilmeyen enerjisi ve top kesme özelliğini Şampiyonlar Ligi’ndeki sert rakiplere karşı kilit faktör olarak gördüğü belirtilen haberde, Shakhtar yönetiminin de sarı-lacivertli kulübün kapısını hatırı sayılır bir bonservis teklifiyle çalmaya hazırlandığı aktarıldı.

SOL BEKE EREN ELMALI

Turan’ın savunmanın soluna düşündüğü isim ise Galatasaray’ın parlayan yıldızı Eren Elmalı oldu. Eren’in hücum bindirmelerini ve disiplinli oyununu kendi oyun sistemine tam uyumlu bulan Arda Turan'ın yönetimden milli oyuncuyu talep ettiği ifade edildi.

DEVLER LİGİ'NDE BAŞARI İSTİYOR

Genç teknik adam bu hamleleriyle birlikte Şampiyonlar Ligi’nde adını ilk 24'e yazdırıp adından tüm dünyada söz ettirmeyi hedefliyor.