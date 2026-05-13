Önde oldukları maçı hükmen kaybettiler! Belki de şampiyonluk gitti

Çekya Ligi Şampiyona Grubu’nda oynanan Slavia Prag-Sparta Prag derbisinde yaşanan olayların faturası ağır oldu. Çek Disiplin Kurulu, saha olayları nedeniyle Slavia Prag’a tarihi cezalar verirken derbiyi de Sparta Prag lehine hükmen tescil etti.

SLAVIA PRAG’A 4 MAÇ STAT KAPATMA CEZASI

Disiplin Kurulu, taraftarlarının sahaya girmesi ve yaşanan olaylar nedeniyle Slavia Prag’a 10 milyon Çek korunası para cezası verdi. Ayrıca ev sahibi ekibe 4 maç stat kapatma cezası uygulandı.

DERBİ 3-0 HÜKMEN SPARTA PRAG’IN

Kurul, tatil edilen mücadeleyi Sparta Prag lehine 3-0 hükmen galibiyet olarak tescil etti. Sparta Prag’a ise taraftarlarının meşale yakması ve stada zarar vermesi nedeniyle 600 bin Çek korunası para cezası verildi.

İKİ FUTBOLCU KADRO DIŞI BIRAKILDI

Slavia Prag Kulübü, Disiplin Kurulu kararına saygı duyduklarını açıkladı. Kulüp ayrıca derbide kırmızı kart gören Tomas Chory ile David Doudera’nın sezon sonuna kadar kadro dışı bırakıldığını ve iki futbolcunun bir daha takım forması giymeyeceğini duyurdu.

MAÇTA NELER YAŞANMIŞTI?

Derbi, Slavia Prag’ın 3-2 önde olduğu son dakikalarda yüzlerce taraftarın sahaya girmesi sonrası tatil edilmişti. Ev sahibi ekip taraftarlarının deplasman tribününe meşale fırlatması sonrası statta büyük kaos yaşanmıştı.