Haberler

Maradona'nın ölümüne ilişkin yürütülen davada iki doktor hakim karşısına çıktı

Maradona'nın ölümüne ilişkin yürütülen davada iki doktor hakim karşısına çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arjantinli futbolcu Diego Maradona'nın ölümüne ilişkin davada, doktorlar Maradona'nın yüksek tansiyon ilaçlarını ölümünden kısa süre önce bıraktığını öne sürdü. Bu durumun, futbolcunun kalp rahatsızlıklarını ağırlaştırmış olabileceği belirtiliyor.

ARJANTİNLİ futbolcu Diego Armando Maradona'nın ölümüne ilişkin devam eden davada ifade veren iki doktor, Maradona'nın yaşamını yitirmeden kısa süre önce yüksek tansiyon ilaçlarını bıraktığını öne sürdü.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e bağlı San Isidro Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Maradona'yı özel bir klinikte tedavi eden iki doktor, futbolcunun son dönem sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Doktorlar, Maradona'nın ölümünden kısa süre önce yüksek tansiyon ilaçlarını kullanmayı bıraktığını iddia ederek, ciddi kalp rahatsızlıkları bulunan eski futbolcunun sağlık durumunun bu nedenle daha da kötüleşmiş olabileceğini söyledi.

Savcılık ise Maradona'nın geçmişten gelen kalp rahatsızlıkları ve çeşitli patolojileri bulunduğunu, buna rağmen davada sanık olarak yargılanan sağlık ekibinin bu durumu yeterince dikkate almadığını savundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor! 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı

Böcek ailesinin etkin pişmanlık ifadeleri sonrası 3 ilde operasyon
Havza'da sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Savaş alanı gibi
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGülay Kaplan:

Kadın doktor olsa asla böyle hata yapmazdı, erkek doktorlar hep aceleci davranır

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Türe:

Bu doktorlar gerçekten ne yaptıklarını biliyorlardı! Maradona hep iyi bakılması gereken birisi olmuştur!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCan Turan:

Maradona gibi bir efsanenin böyle şekilde gitmesi çok üzücü ya. Ama bu haberi okuyunca aklıma hayvanlar geldi, onlar da bizim gibi ilaçlara bağımlı oluyor ve biz onları önemsemiyoruz. Maradona'nın başına gelenler hiç kimseye yaşanmamalı.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin İrfan Can Kahveci'nin geleceği için kararı aynı

İki başkan adayının da kararı aynı: İşte İrfan'ın Fener'deki geleceği
Beşiktaş'ta yer yerinden oynayacak! Büyük kaos kapıda

Beşiktaş'ta yer yerinden oynayacak!
İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı

Fuhuş operasyonunda iş insanı tutuklandı
Şehit yakınları için yeni düzenleme! Aylıklar iki asgari ücrete çıkarılacak

MSB istedi, hükümet harekete geçti! Aylıklar iki asgari ücrete çıkıyor
Al-Nassr taraftarları, Al-Hilal’in VIP tribününe sopalarla saldırdı

Maçın ortasında resmen savaş çıktı

Gören dönüp bir daha bakıyor! Zirvedeki evin hikayesi hayli ilginç

Gören dönüp bir daha bakıyor! Zirvedeki evin hikayesi hayli ilginç
Babasını 8 kurşunla öldürdü, söyledikleri şaşkına çevirdi: Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın

Babasını 8 kurşunla öldürdü, söyledikleri şaşkına çevirdi
Torreira'ya saldıran kişinin tüyler ürperten mesajları ortaya çıktı

Torreira'ya saldıran kişinin tüyler ürperten mesajları ortaya çıktı