Maradona'nın ölümüne ilişkin yürütülen davada iki doktor hakim karşısına çıktı

ARJANTİNLİ futbolcu Diego Armando Maradona'nın ölümüne ilişkin devam eden davada ifade veren iki doktor, Maradona'nın yaşamını yitirmeden kısa süre önce yüksek tansiyon ilaçlarını bıraktığını öne sürdü.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e bağlı San Isidro Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Maradona'yı özel bir klinikte tedavi eden iki doktor, futbolcunun son dönem sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Doktorlar, Maradona'nın ölümünden kısa süre önce yüksek tansiyon ilaçlarını kullanmayı bıraktığını iddia ederek, ciddi kalp rahatsızlıkları bulunan eski futbolcunun sağlık durumunun bu nedenle daha da kötüleşmiş olabileceğini söyledi.

Savcılık ise Maradona'nın geçmişten gelen kalp rahatsızlıkları ve çeşitli patolojileri bulunduğunu, buna rağmen davada sanık olarak yargılanan sağlık ekibinin bu durumu yeterince dikkate almadığını savundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı