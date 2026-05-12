İzmir'de lastiği patlayan TIR, bariyerlere çarpıp devrildi: 2 ölü

İzmir'in Menemen ilçesinde lastiği patlayan TIR'ın bariyerlere çarpması sonucu sürücü ve yolcu hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR'in Menemen ilçesinde, lastiği patlayan TIR'ın bariyerlere çarpıp devrildiği kazada sürücü Ömer Faruk Uygun (29) ve yolcu konumunda bulunan Burhan Çotur (65) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Kuzey Ege Otoyolu'nda meydana geldi. İzmir istikametine seyir halinde olan Ömer Faruk Uygun yönetimindeki 06 DGG 078 plakalı TIR, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak, bariyerlere çarpıp devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye otoyol jandarma ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Ömer Faruk Uygun ve yolcu konumunda bulunan Burhan Çotur'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Uygun ve Çotur'un cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Devrilen TIR bulunduğu yerden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıÖzkan Akpınar:

bu da ne böyle ?? lastiği mi patlıyor patlıyor da mı hiç bakım yapılmıyor ?? sürücülerin sağlık kontrolleri yapılıyo mu acaba? çünkü genelde arkaplan hikayeleri yoksa ortaya çıkmıyo

Haber YorumlarıSibel Kurtuluş:

çok üzücü bir durum gerçekten :( ama bir de bakınca otoyolda kaza olmuş, menemen'den falan bahsediyo vs... umarım aileleri sabır gösterir. ayrıca bu tür olaylar hep sıcak havalrda frekans artıyo dimi, belki klimalı araçlar kullanılması gerekyo

Haber YorumlarıHayriye Avcı:

yine erkek egosunun kurbanı oluyoruz. bu tür olaylar hep erkeklerin aşırı hızlı ve pervasız sürüşü sonucu oluyor ama tabii sorumlu tutulmuyorlar. sistem tamamen erkek tarafından tasarlanmış

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

